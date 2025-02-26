美食指南選舉　獲獎人氣餐廳

去日本旅行搵食，不少人都會參考「Tabelog」（食べログ）這個美食指南App。這個程式向來認受性高，每年舉行的「The Tabelog Award」更被譽為日版米芝蓮。最近2025年度頒獎典禮正式舉行，共652間餐廳入圍，除頒發金、銀、銅獎外，還會頒發由提名餐廳主廚共同投票的「主廚金獎」，代表星級中的星級餐廳。今次介紹其中3家餐廳既獲得米芝蓮殊榮，同時亦分別獲得今屆的金和銀獎。

盤中詩歌 四季更迭法菜

ESqUISSE於2012年在東京銀座開業，只用了5個月時間便摘下米芝蓮二星殊榮。主廚Lionel Beccat於法國科西嘉島出生，自幼受地中海飲食文化薰陶，17歲踏入廚藝界後，先後於法國傳奇三星餐廳Maison Troisgros及Le Taillevent學藝，後來受日本餐飲集團邀請來到東京，被當地食材的細膩與季節性深深吸引，就此展開跨文化的美食探索。「ESqUISSE」有着草稿的意思，象徵每道料理皆是「未完待續的創作」。主廚擅長以法國經典技法為基底，巧妙融入日本當季食材，例如京都野菜、九州和牛、北海道海膽等，並透過精準的調味與擺盤，打造出兼具優雅與驚喜的菜單，其料理風格被譽為「光影交織的盤中詩歌」，吸引全球饕客前來朝聖。

餐廳的菜單隨四季更迭，有時短至6周便會換上新菜式，其中一道叫「Light & matter」，強調平靜與和諧，先把墨魚放入魷魚湯水煮，再淋上以酒糟和發酵牛油製成的空氣感泡沫，入口清甜中透出深邃鮮味。顏色繽紛的有「Wonders of Noto」，上面有蘿蔔、日本辣椒、果泥及接骨木花，擺盤如調色盤，絕對要相機食先！「Peace of mind」是番茄批，看似簡單，但其實在番茄表面是茴香籽醬、山羊奶油、糖漬紅辣椒、巴羅洛陳醋與香草，製作耗時極花心思。再看魚料理「Eurythmy」，主角是Bergamot酸奶發酵4天的鰆魚（馬鮫魚），綴以蠶豆泥、醃黃瓜、青豆與Burrata芝士等材料，鮮味與甘味達至完美平衡。

隱世山林 創意黑熊料理

在日本富山縣群懷抱中，隱藏着一個與世隔絕、人口不足一千的利賀村，這裏不僅以壯麗的自然景觀聞名，更孕育了一家顛覆傳統的米芝蓮二星餐廳L'evo，它亦是多屆Tabelog Award的金獎得主。主廚谷口英司曾在法國米芝蓮三星餐廳歷練，積累了深厚的法餐功底，一次偶然的機會他來到了利賀村，被這裏純淨的自然環境和豐富的食材資源深深吸引。促使他毅然決然地離開了繁華的東京，在這片偏遠的山林中開設餐廳，開啟了他的味覺革命。

餐廳標榜在地料理，9成食材來自當地，蔬菜是來自農場採摘，鹿和野豬肉等野味直接向當地獵人選購，就連水、米、酒大部分也是富山所產，一年四季可以嘗到不同味道。

谷口英司的料理向來大膽創新，最受爭議是以當地捕獲的黑熊肉作為食材。黑熊肉經過精心的熟成處理，去除腥味，保留肉質的鮮美，再以低溫慢煮的方式烹飪，搭配自製的野莓醬汁和時令蔬菜，入口有牛肉的嚼勁，卻更清瘦強健。這裏還提供其他以山珍野味為靈感的創意料理，例如黑熊佐野花、羊奶芝士大門素麵、野豬佐茄子拼野菇、芝士鹿血等等。名菜L'evo雞更是必吃，雞隻由餐廳飼養，特別選用瘦長的雞腿釀入由熊內臟、熊油和大米煮成的熟飯，同時吃到香口的雞皮及肉汁濃厚的飯粒，叫人一吃難忘！海鮮亦經過全新詮釋，例如鱧魚高湯凍混入了海膽，入口清新爽口；酥炸石頭魚拌入蝦肉高湯，粉醬鎖住魚的鮮味，與緊緻的蝦肉互相煇映！

排隊名店 藝術感中式饌

茶禪華Sazenka位於東京南麻布寧靜住宅區，外觀像一間民房，很難看出它在日本廚壇具傳奇地位，原來它是全球第一也是唯一一間由日本籍主廚掌勺且獲得米芝蓮三星肯定的中餐廳，連奪Tabelog Award金獎也是順理成章之事。主廚川田智也曾於「麻布長江」、「龍吟」等中華料理名店學藝，於2017年自行創業，把西餐「以酒佐餐」的用餐概念轉化為「以茶佐餐」，菜式是帶有日式藝術感的中式料理，並佐以中台日等地的多種茶品，相互間產生化學變化，為食客帶來一場充滿禪意的味覺之旅。雖然餐廳收費不便宜，但自開幕即雄霸日本訂餐平台十大至今，饕客要3個月前預訂才有機會品嘗川田主廚的手藝，絕對人氣火爆！

日本料理注重食材的原味與季節性，而中華料理則擅長運用各種烹飪技巧與調味，兩者相輔相成。賣相震撼的有「雲白肉片」，原型是蒜泥白肉，打開蒸籠五花肉片如花瓣般散面，下面鋪上層層茄子，配上自製紅油豐腴而不膩。其他菜亦十分出色，黃金皮蛋賣相高貴蛋迷人，酒醉瑩烏賊爽脆帶酒香，清蒸虎河豚清鮮爽口，紹興香魚香濃入味，清湯蛋麵配毛蟹XO醬鹹香四溢。相對比紅燒魚翅、清淡煮吉品乾鮑等貴價菜，香辣龜鳳和茶禪鴿子更受食客歡迎，前者釀滿水魚肉再炸至金黃，香濃入味；後者用稻草煙熏鴿胸和鴿腿，皮脆肉香，咬一口齒頰留香！甜品有丁香草莓、茶禪甘露、味醂杏仁等，最特別是八角鬼燈，和三盆糖附有八角香味，賣相味道具佳。