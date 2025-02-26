珍妮花露柏絲與賓艾佛力正式結束婚姻回復單身晒性感

荷里活天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與賓艾佛力（Ben Affleck）去年宣布離婚，令不少人感意外。他們去年底被爆已達成離婚協議，上周五（21日）已被美國法院正式認證，兩人正式回復單身。

據知今次離婚最特別就是他們並沒有律師協助幫忙下申請離婚，而珍妮花更親自跟法院提出，所以不需要任何一方幫忙分擔律師費。而兩人去年7月將豪宅公開放售，賣出的利潤則是平分。回復單身後，珍妮花已急不及待於社交網繼續分享性感照，早前她就公開穿上啡色大deep V皮裙披皮草的超性感造型照來引粉絲。

另方面，星級髮型師Jesus Guerrero日前英年早逝，曾與他多番合作的珍妮花昨日亦於社交網貼他的遺照並留言講感受。她表示：「你母親給你取了耶穌這個名字，並不意外。你既溫柔、善良、充滿愛心、安靜與謙虛，但又如此有力量，當你走進任何房間的那一刻，都會感受到你的存在。你從來不需要聚光燈。你不需要發出聲音就能被認可，​​你的心和你的才華就像你的藝術一樣毫不費力地做到了。這幾天我一直很難將這些詞組合在一起。事實上，我仍然對如此美麗的年輕生命就這樣結束感到震驚。這似乎毫無意義且不公平。我知道你的家人和我以及其他認識你的人一樣心碎。你的精神進入了今生的下一個階段，但我知道無論你在哪裡，都有美麗和光明。你留下的美麗和光芒將永遠存在。安息吧，可愛的天使…💔」