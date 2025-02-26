汪小菲來台6日冇出門！獨子喪母到「黑范」屋企　搵雙胞胎解悶

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，終年48歲。前夫汪小菲本月20日在大S去世後第2次來台，有別於第一次雨中哀傷漫步，這次至今第6天都未見他出門，期間多次見一輛保母車往返大S家和汪小菲家，兒子汪希箖更時常跟着男保母前往黑人（陳建州）與范范（范瑋琪）家中，和飛飛、翔翔雙胞胎一起玩，再由黑人開車載回大S家，奔跑進家門的模樣十分可愛。

本月21日傍晚，大S和汪小菲的兒子汪希箖放學後，搭保母車回到汪小菲信義計劃區租屋處；隔日中午近1點，1名年輕的男保母牽着汪希箖搭捷運，走到黑范家，過沒多久，黑人便開越野車返家，疑似是去幫大家買午餐，黑范和雙胞胎兒一家四口陪汪希箖玩耍，直到晚間都未見汪希箖離開。

本月24日晚上近7點，黑人開新車去買晚餐返家，晚間7點半，男保母帶汪希箖搭乘多元化計程車抵達，當晚氣溫只得13度，見汪希箖只穿1件長袖上衣、腳踏涼鞋，跑的到黑范家門口按電鈴，汪希箖長相與父親汪小菲頗為神似，模樣十分帥氣可愛，臉上掛純真笑容，流露出雀躍的心情。

8歲的汪希箖和10歲的「飛翔」雙胞胎關係要好，3兄弟最近時常玩在一塊。直到晚間9點50分，黑人的座駕緩緩駛出家中，載汪希箖及男保母，返回大S位於「台北信義」的豪宅，大S兒子落車時，已穿上外套，跟著保母奔跑進家門。

據S家友人透露，大S生前就曾拜託過黑人要多多幫忙照顧兒子，而姊妹淘小S、阿雅（柳翰雅）、范瑋琪、Makiyo、范曉萱之中，由於阿雅長年居住國外，Makiyo的兒子才2歲，小S的3個女兒年紀比較大，只有范范及黑人的10歲雙胞胎兒子飛飛、翔翔，和大S兒子年紀差不多，他們也時常一起玩，因此大S兒子只要是假日或放學回家，有空時就想去黑范家找飛翔兄弟玩樂。