又做老竇！黃曉明被爆上海陪女友葉珂生女　百億繼承權恐生變數

黃曉明與女友葉珂被爆分手又復合後，葉珂又被目擊挺孕肚在農曆春節陪黃曉明同遊福建，今日（26日）即傳來兩人好消息！黃曉明於本月24日凌晨現身上海某高級私立醫院，全程陪女友葉珂生下女兒，成為二寶爸爸。之前他與前妻Angelababy已育有兒子小海綿。

據知，黃曉明手提待產包現身醫院，產房外手持保溫杯（疑似燕窩羹）焦急等待的畫面被拍下，更有網民稱其推掉工作全程陪護。然而，也有網民「打假」指出，黃曉明IP位置顯示他當時正在福建拍攝戲劇《造城者》。儘管兩人未公開婚姻狀況，但葉珂女兒戶籍落於上海，與黃曉明前妻Angelababy之子小海綿的香港戶籍形成對比，未來繼承權或成隱患。

黃曉明與葉珂的戀情堪稱「年度狗血連續劇」，去年年9月，黃曉明高調官宣戀情，但才兩個月後就刪除官宣微博，傳聞是因葉珂的爭議言論而分手。不料同年11月，兩人又被拍到一起去產檢，黃曉明低調跟在葉珂背後，復合之說甚囂塵上。

2025年農曆春節期間，葉珂挺孕肚出現陪黃曉明回福建，雖全程保持距離，但孕態已難掩。黃曉明的兒子小海綿已８歲，黃的名下資產高達百億人民幣，之前他曾公開表示未來財產都要給兒子，如今女兒誕生，這句話可能有了變數。