AK向Lokman送上關心　自己未有計劃投資開舖

人氣男團成員江𤒹生(AK)為宣傳新歌《Love Is On The Way》MV 今日(26日)現身商台接受訪問,一早已有大批粉絲手持應援物到場外等偶像現身。AK於12時20分抵達現場,一落車即親民向粉絲揮手打招呼,又向現場傳媒透露新歌MV將於今晚正式上架,解釋MV主題是愛情,以魔法向觀眾帶出愛情的浪漫感覺,希望大家會覺得MV內容賞心悅目。

提到MV女主角,AK就指女主角是由歌曲監製親自挑選,透露當日拍攝時他與女主角是分開拍的,亦稱由於拍攝當日是晚上戶外場景,目標是在天光前拍完,所以拍攝期間比較匆忙。另外,談到MIRROR隊長Lokman跟友人合資開設的咖啡吧宣佈結業,AK就表示暫未向隊友詢問詳情,會等之後見到對方先再送上關心,同樣曾試過創業的AK亦稱平時與隊友甚少聊關於生意的話題,又謂在生意方面經驗少,沒有資格教導人做生意,問到他可會考慮再投資開舖?他就表示暫時不會,現階段想先專心手頭上的工作。

至於接受電台訪問時,提到近日網上翻Hit AK青少年時期的跳舞片,片中他的身形圓滾滾,甚是可愛,AK笑言當時睇完片後,都覺得自己比較肥,所以用了數月時間減磅,期間除了瘋狂做運動跑步外,亦會節食。提到新歌,AK指今次MV舞步參考了Michael Jackson,亦特地邀請已經移居英國的舞蹈師回港幫手排舞,而MV中AK穿西裝的衣着都是監製特地要求,只因監製曾經見過AK在演唱會上穿西裝,覺得AK着得實在是太有型,所以今次MV二話不說又要AK再穿上西裝。談到今次新歌有好多需要用到假音和高音唱法的地方,問到會不會有難度?AK就回答整首歌最難的地方其實是要找到對的聲線唱出性感的感覺。AK亦透露接下來的新歌都想以愛情為主題,亦希望嘗試挑戰跳唱、R&B和抒情歌。最後他亦透露年底會推出個人專輯,為了專輯今年亦會努力多出幾首歌人單曲,預計3月中會為舞台劇閉關訓練。