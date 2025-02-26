TWICE遭狂迷跟蹤　JYP發聲明：造成嚴重精神傷害

韓國人氣女團TWICE不時受到私生飯騷擾，組合所屬的JYP事務所，今日（26日）發聲明表示關於藝人跟蹤行為的嚴厲警告及法律措施通知如下：「大家好，最近針對TWICE成員，某特定人士持續發送包含基於妄想的非正當內容及照片的信件，並在藝人職場、居住區域等周邊徘徊。此行為不僅對藝人本人，對周邊相關人員也造成嚴重的精神傷害與持續的威脅。因此，我方已採取加強警衛安保等措施，並持續密切關注事態發展。

根據韓國《跟蹤犯罪處罰法》等相關法律規定，與對方的意願相違背時，在對方日常生活場所或其附近等待或監視的行為，或利用郵件、電話等手段使物品、文字、圖畫、影像等觸達對方的行為均屬於跟蹤行為。

因此，該特定人違反TWICE成員的意願反覆發送引發不安及不快內容的信件，並在藝人生活領域徘徊的行為，明確屬於跟蹤行為，依據該法將受到嚴厲處罰。

再次鄭重告知，該行為明顯違反藝人意願。

若該特定人不立即停止上述跟蹤行為，本公司將採取一切可能的強硬法律措施進行追究，且不會進行任何寬大處理或協商。向一直珍惜並支持TWICE的各位粉絲表示感謝。本公司將為保護所屬藝人竭盡全力。」