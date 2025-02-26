名廚新搞作　綻放獨特滋味

返工日子好多時為了趕時間或便捷，不是頹飯便是輕食，到了周末六日或假期，當然想對自己好啲，尤其是自己個五臟，來一頓名廚手藝也不為過，今日介紹的均是出自名廚之手，他們更有米芝蓮光環加持，一於對自己好啲，食餐好吧！

法國酒餚配

位於中上環主打法國美食的米芝蓮一星餐廳及其附屬餐飲概念法式酒館最近推出了全新的葡萄酒體驗及升級美食餐單。兩間餐廳的全新葡萄酒單均由首席侍酒師Jasmine Low設計，帶來更為豐富的葡萄酒酒標、精品葡萄酒及一系列精緻香檳，並每月挑選「精選釀酒師」，從環球多種風土與地區特色中挑選出迷人酒單。法式酒館帶來多款全新菜式，包括澳洲黑安格斯肉眼牛排搭配法式黑胡椒牛排醬、烤多寶魚搭配白奶油醬汁和小菠菜、經典牛肉韃靼、法式馬鈴薯丸子配搭黑松露和巴黎火腿等；並保留多道人氣菜，好似馬鈴薯魚子醬千層酥、法式焗烤火腿芝士三文治配Nectaire芝士和黑松露、法國蝸牛搭配大蒜奶油Beurre Persille和Melba吐司等。

印度地道風

香港人氣的印度餐廳不多，位於中環並獲得米芝蓮推介的餐廳是少數。主廚Palash Mitra於即日至4月、逢周一至周三晚更特別推出「孟加拉納瓦布」限定餐單（The Nawabs of Bengal）；以18及19世紀的盛宴為靈感設計創作，並向孟加拉納瓦布的烹飪傳統致敬。菜式豐富，好似咖喱鷹嘴豆、孟加拉煎魚、雞肉手抓飯、孟加拉式蒸蝦、達卡薄餅、印度牛奶餃子、粗糖意大利手工雪糕及慢煮印度米布丁等。其中的孟加拉式蒸蝦用上淡水花蝦，簡單清蒸再配以椰子及芥末，味道清鮮。當地婚禮及特殊場合喜慶菜式之一的雞肉手抓飯，用上薯仔、印度香米、藏紅花及新鮮青辣椒等製作，辛香惹味。至於孟加拉煎魚則用上煎盲曹魚腩配孟加拉辣番茄酸辣醬，為當地傳統的早餐菜式。印度菜當然少不了咖喱，大廚將他喜愛的烤鵝為靈感設計了咖喱鵝這道菜，以烤爐烹調的鵝肉串以鵝肉高湯燉煮，再搭配炸洋葱、腰果奶油和薄荷而成，別具風味。

人氣主廚作

去年因為一個烹飪綜藝節目而紅遍亞洲的米芝蓮三星主廚安成宰，最近與銀行信用卡齊撐香港餐飲業，推出全新的《最紅大廚》料理真人騷，於即日至4月30日期間招募本地餐廳廚師參賽，遞交餐廳及招牌菜簡介等資料即可，再由專業評審團隊選出8位大廚進身8強，到時更可以與安主廚交流廚藝，而勝出的廚師更能贏得獎金用作餐廳宣傳，可以說是以行動支持本地餐飲業。