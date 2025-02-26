《湯姆貓與傑利鼠》85周年　潮牌聯乘多搞作

如果你是《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry）的粉絲，同時又熱愛街頭潮流文化，這個消息絕對會令你興奮！為慶祝這部經典動畫誕生85周年，日本知名潮牌A BATHING APE與華納兄弟合作，推出一系列聯乘商品，將湯姆貓與傑利鼠的可愛形象與BAPE的標誌性設計完美結合，打造出充滿童趣與潮味的限定系列！

今次聯名系列分為兩大主題：「核心藝術」 與「復古藝術」，前者以現時的《湯》動畫設計為主，推出T-shirt、連帽外套、衞衣、小袋及公仔套裝等。其中，T-shirt設計將 BAPE的招牌猿人頭與湯姆貓、傑利鼠的圖案結合，並加入了動畫中的其他角色，如大狗斯派克和小老鼠泰菲，黑白兩色的設計簡約又不失趣味。而連帽外套則採用了BAPE經典的迷彩圖案，巧妙地將湯姆貓與傑利鼠的臉部融入設計中，拉上拉鏈後即可看到完整的角色臉部，細節滿分！

「復古藝術」系列則重現初期《湯》動畫的風格為主，系列中的Ringer T-shirt以經典的領口與袖口配色設計為特色，搭配復古風格圖案與BAPE標誌，散發出濃厚的懷舊氣息。長袖衞衣則以插畫風格呈現猿人頭、湯姆貓與傑利鼠圖案，低調中帶有獨特魅力。系列更特別推出了成人和小童尺寸，讓家長與孩子可打造親子裝造型！除了服飾，系列中還推出了限量公仔套裝與迷彩小袋，公仔套裝由德國老牌毛絨玩具製造商NICI製作，湯姆貓與傑利鼠穿上了BAPE®的經典迷彩連帽外套，背面還附有85周年的特別標籤。而迷彩小袋則以湯姆貓與傑利鼠的臉部為設計，綠色與黃色的搭配充滿活力，適合日常使用。聯乘系列於即日起於BAPE網上商店率先發售，3月1日起在日本各分店有售，所有單品均附有85周年限定的特別吊牌。