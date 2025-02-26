三摺「電子茅台」　睇片激薄無痕？

被網民戲稱為「電子茅台」的全球首款三摺屏手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN，去年在內地一出即炒至天價，最近終於來到香港接受預訂，並於3月7日正式發售。新機提供6.4吋單屏、7.9吋雙屏和10.2吋三屏模式，全展開時最薄處只有3.6mm，並支援16:11輸出、3K高解像度、92%屏佔比、HDR高動態範圍顯示及240Hz觸控採樣率。內置天工鉸鏈系統及多向彎折柔性物料，實現內外雙向摺疊，實測開合流暢，沒有任何卡頓感覺，攤開幾近無摺痕，摺疊後亦沒有明顯縫隙。

拍攝方面，搭載5,000萬像素超光變鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭、1,200萬像潛望式長焦鏡頭及800萬像素前置鏡頭，對應5.5倍光學變焦及10檔可變物理光圈。港版內置Kirin 9010處理器，只有16GB RAM+1TB ROM一隻容量，電池容積5,600mAh，支援66W有線及50W無線快充。另外港版送1次碎屏維修服務、2年4次免費屏幕保護貼服務，並可以特惠價換購FreeClip真無線耳機，3月上市更支援八達通付款。

同場加映：雙屏薄摺

OPPO同期推出新摺屏手機Find N5，摺疊時厚8.93mm、重229g，與傳統手機無異。同時升級使用鈦合金屈曲鉸鏈，體積比上代縮小26%，剛性卻提升36%，開合更硬淨順滑。搭載8.12吋內摺屏及6.62吋20.7:9外屏幕，支援120Hz更新率、2,000尼特峰值亮度及2,160Hz PWM調光率。其他硬件包括Snapdragon 8 Elite處理器、16GB RAM+512GB ROM及80W快充5,600mAh電池，另具備8MP廣角、50MP長焦及50MP超廣角哈蘇鏡頭。特別一提，它還預載了AI摘要、AI語音與AI寫作等工具，更是全球首款IPX9等級的雙屏摺疊手機。