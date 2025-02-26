Dear Jane成軍20周年　隆重宣布5月紅館開唱

今年是樂隊Dear Jane成軍20周年紀念大日子，公布將於5月11至14日假紅館舉行《Dearest Dear Jane Live 2025》演唱會，與歌迷一起在紅館慶祝。早前他們為演唱會拍攝海報於在天台及樓梯取景，他們表示：「今次演唱會海報概念有啲似係一封信或者一張明信片，似係歌迷寫信畀我哋，又或者係我哋寫封信畀歌迷，互相分享一啲感受經歷，呼應番我哋第一個紅館演唱會名用寫信嘅下款『Dear Jane Yours Sincerely Live』去命名。海報喺樓梯影，可以話係代表住音樂里程上嘅每一步。」他們指天台是樓層的最高點，但當人在天台，會望到對面有更多更高的天台。音樂里程，不會只停留在一棟大廈上，會走向另一幢更高的大廈上，天台又可視為take a break的地方，然後繼續向前行。

Dear Jane對上一個紅館騷是2021年，暌違四年，準備先開4場，至於名為「Dearest」 是「最親愛的」意思，笑言：「我覺得如果你嚟我哋演唱會，就會搵到最親愛嘅朋友，你哋都係我哋『最親愛的』，我哋嘅歌亦都係你哋『最親愛的』！入面有好多故事，所以希望整個表演圍繞呢個主題。」

成軍二十周年有甚麼改變？Jackal (伍漢邦)表示，「好似都冇乜點變，都係對住呢幾個人去生活去玩，唔同嘅係多咗好多新歌，同埋回憶起以前嘅一啲舊歌，多咗好多唔同感受。」Howie (翁厚樑) 表示，「我記得剛剛組成樂隊嘅時候，Tim仲返緊學，依家都有自己嘅家室、小朋友，呢20年係人生嘅一段好長嘅路，我哋最希望喺歌迷嘅人生之中，我哋都佔咗一個席位啦！大家陪我哋走咗咁遠一段路，呢次演唱會係一個慶祝，來參加一個派對！我哋有好多新環節準備同大家去表演，會獻唱我哋好多唔同年份嘅歌曲，音樂上又有新提升，我覺得會幾好玩！」

阿Tim之前在多場演出上都病倒，直言希望不要再中招，「點樣保持健康？冇咩特別㗎!又唔會瘋狂操練，我哋係用個腦去保持健康囉!哈哈!燃脂就係喺騷上面發力燃燒自己啦，開騷前反而儲多啲能量。」Nice (黎俊華) 就表示:「聽番《二十年後的歌》，覺得呢20年都算成功，只係有小量一兩個 item未 checklist，其他大部分願望清單都完成到，而心境上Dear Jane 都無改變過，初心依舊。有時都會諗，等自己老咗，呢啲嘅美好就可以留番第時瞓喺床上面慢慢回憶！」