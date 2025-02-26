郭富城老婆方媛米蘭被洗劫　銀包證件相機冇晒

天王郭富城老婆方媛今日（26日）在社交網發文，稱自己剛抵達意大利米蘭機場時遭遇搶劫，隨身攜帶的包被搶走，包內還包含錢包、所有證件、銀行卡、相機及重要資料。

方媛晒出2張包包照片寫道：「剛到米蘭機場包就被搶了。提醒大家看管好自己所以的貴重物品，包裏面有皮夾子和我所有的證件及銀行卡，還有一台相機，以及一些重要資料，還有機會找到嗎？」

方媛發文後，隨即引起熱議，直登熱搜，而她PO出被搶包包的外觀照片，疑似是要價近3.5萬元名牌包包，不少網友紛紛留言：「意大利不意外」、「先凍結銀行卡，以免被盜刷。」也有網友建議天王嫂去附近摷垃圾桶，大多值錢的物品被拿走後，證件都會被丟在垃圾桶，可能提高尋回機會。

中國駐米蘭總領事館表示，目前暫時還沒有收到方媛的求助訊息，建議中國公民在海外遇到類似情況時，可以先報案處理。

遊客在意大利被搶經常發生，中國駐意大利大使館2月初才在官網指出，羅馬、佛羅倫斯等地都相繼發生中國旅行團被搶劫、偷竊的情況，已經有數十人受害。呼籲中國遊客如果在意大利遭遇類似事件，應該及時向當地執法人員報案。