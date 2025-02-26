李佳入行3年舉行首個演唱會　擔心售票情況：都有壓力

《中年好聲音》歌手李佳為下月29日假西九舉行的音樂會今日下午於中環開記者會，她的外籍老公及一班昔日的《中年好聲音》戰友吳大強、支嚳儀、羅啟豪、丁文俊、 《中年好聲音2》李振鵬以及《中年好聲音3》的參賽者占士丁丁等人都有現身支持，李佳的粉絲更準備了蛋糕和鮮花，祝賀演唱會順利，而李佳亦即場獻唱歌曲《Fly Me To The Moon 》及《月亮代表我的心》答謝大家對自己的支持。

李佳稱今次演唱會是《中年好聲音》比賽後的第一個正式個人演唱會，亦是《中年好聲音》多位女歌手中首位開個人騷的，她透露3月中要先飛一轉美加開騷，再回港開演唱會，所以成個表演行程都好趕：「我28號返，29號就開騷，所以尋日用電話視像同大家傾吓，同埋為一啲中文歌曲重新做編排，希望喺我走之前可以做到一次Rehearsal。」她又指為演唱會有做Gym Keep Fit，亦因此身形變瘦了，衣服都變得寬鬆。提到演唱會嘉賓，她表示暫未決定到嘉賓人選，有待公司安排。她又指老公從比賽到現在開show都在全力支持自己，問到屆時會否邀請老公上台一齊合唱？她就笑言：「唔好啦，陣間唱到啲人走晒（咁小朋友呢？）佢哋唱得ok，同埋佢哋平時學校都有參加活動（上台一齊唱？）大仔可能OK。」又言始終第一次開個人演唱會，所以在售賣門票方面都有壓力，怕觀眾會覺得個騷好悶。

另外，吳大強、羅啟豪和丁文俊表示從李佳比賽時已經好支持她，亦為她能開演唱會感開心。問到他們會否向李佳自薦做演唱會嘉賓？他們就指都希望做嘉賓，但暫未知最後安排，他們又指會號召自己的粉絲齊齊去買飛支持李佳，又言希望《中年好聲音》可以有機會再合體一齊開第三次演唱會。