李佳入行3年舉行首個演唱會　擔心售票情況：都有壓力

《中年好聲音》歌手李佳為下月29日假西九舉行的音樂會今日下午於中環開記者會,她的外籍老公及一班昔日的《中年好聲音》戰友吳大強、支嚳儀、羅啟豪、丁文俊、 《中年好聲音2》李振鵬以及《中年好聲音3》的參賽者占士丁丁等人都有現身支持,李佳的粉絲更準備了蛋糕和鮮花,祝賀演唱會順利,而李佳亦即場獻唱歌曲《Fly Me To The Moon 》及《月亮代表我的心》答謝大家對自己的支持。

李佳稱今次演唱會是《中年好聲音》比賽後的第一個正式個人演唱會,亦是《中年好聲音》多位女歌手中首位開個人騷的,她透露3月中要先飛一轉美加開騷,再回港開演唱會,所以成個表演行程都好趕:「我28號返,29號就開騷,所以尋日用電話視像同大家傾吓,同埋為一啲中文歌曲重新做編排,希望喺我走之前可以做到一次Rehearsal。」她又指為演唱會有做Gym Keep Fit,亦因此身形變瘦了,衣服都變得寬鬆。提到演唱會嘉賓,她表示暫未決定到嘉賓人選,有待公司安排。她又指老公從比賽到現在開show都在全力支持自己,問到屆時會否邀請老公上台一齊合唱?她就笑言:「唔好啦,陣間唱到啲人走晒(咁小朋友呢?)佢哋唱得ok,同埋佢哋平時學校都有參加活動(上台一齊唱?)大仔可能OK。」又言始終第一次開個人演唱會,所以在售賣門票方面都有壓力,怕觀眾會覺得個騷好悶。

另外,吳大強、羅啟豪和丁文俊表示從李佳比賽時已經好支持她,亦為她能開演唱會感開心。問到他們會否向李佳自薦做演唱會嘉賓?他們就指都希望做嘉賓,但暫未知最後安排,他們又指會號召自己的粉絲齊齊去買飛支持李佳,又言希望《中年好聲音》可以有機會再合體一齊開第三次演唱會。