黃淑蔓呷醋新歌MV靚仔搶焦點　盼出道十周年開個唱

歌手黃淑蔓（Feanna）今年第一首派台新歌《留在你在我在的腦海》，日前在尖沙咀舉行Music Live，半百fans捧場，對於新歌MV推出後反應不錯，電影感十足，讓人看到不一樣的Feanna，但她竟然呷醋，笑說：「收到最多留言係『男主角好靚仔』，有少少嬲，我係女主角，點解無人讚我㗎？」她續指：「大家睇完新歌MV後同我講，好唔似我，MV好多戲要演，我盡量投入角色，同平時大家喺活動、台上唱歌嘅我好唔同，自己就好鍾意。」期待未來的音樂作品，或者影視作品，都有更多演戲發揮機會。今年是Feanna出道10周年，希望有一個自己的音樂會作為紀念。

當日首次現場演唱新歌外，又選唱《光引致疼痛》和《I am All Alone》等多首風格很配搭的歌曲，音樂會壓軸與十幾位校園大使合唱她的出道作品《差一點我們會飛》，她表示好大感觸，尤其是與一班年輕人合唱，感覺很青春和感動。「今次係圍繞新歌嘅意境去選歌單，例如《光引致疼痛》其實好難唱，所以我好少揀嚟表演，但今日好啱氣氛，所以可以挑戰一吓。」Feanna對演出感滿意，原來開騷前非常緊張，但很快便融入氣氛當中，享受表演。她亦選唱了BLACKPINK成員Rosé的英文歌《Number One Girl》，她表示：「今次拍攝新歌MV時，導演經常播呢首歌作為背景音樂幫我入戲，所以特別選唱呢首歌，希望我都可以成為大家嘅No.1 Girl。」