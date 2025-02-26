Lily Lou成人網紅　創意澎湃

喺一般人眼中，成人網紅同四仔脫星都係靠出賣色相搵食，但其實兩者除咗各自針對唔同市場，前者好多時要主動出擊，自製寫真同影片，而要炮製出精彩作品，點都要有番啲創意先得，今日為大家介紹嘅超人氣成人女網紅Lily Lou就深明此道。

舞孃出身

喺美國密蘇里州聖路易斯出生嘅Lily Lou，擁有拉丁美洲血統，算係樣靚身材正，尤其係個躉有成38吋，稱得上係豪華臀！Lily Lou自細已無心向學，高中畢業後去咗咖啡店打工，後來喺客人介紹下，轉去男士俱樂部跳脫衣舞，話咁快就憑住迷人身材而成為人氣舞娘。

眼見投身成人事業搵到食，呢位艷舞女郎決定加入成人網紅界，喺OnlyFans等網絡會員制平台開設帳號，並推出自家製影片嚟吸金，起初以跳脫衣舞同自娛演出為主，之後嘅製作同四仔嘅情慾影片冇咩分別，但就更具劇情性，令唔少粉絲睇得津津樂道。

做埋編劇

Lily Lou之所以諗到要拍成人劇情片，主要係受朋友啟發。原來阿妹一直鍾意睇有劇情嘅四仔，但發現呢類作品唔多，後來識得一位從事四仔製作嘅朋友，從對方口中得知四仔片廠為咗縮皮，減少編劇成本，所以傾向拍攝零劇情作品，而本身熱愛寫作，腦海中又有唔少鹹濕劇情，深信拍成影片應該會有唔少捧場客，於是決定自編自導自演。

果然阿妹嘅嘗試喺網絡上大受歡迎，並吸引到四仔片廠嘅注意，正式投身脫界，並為四仔影片網站Brazzers演出處女作《Angela's House Of Hedonism》。Lily Lou話同Brazzers合作係因為呢間廠畀到自己好大嘅創作空間，每套作品嘅劇情都係出自佢之手，加埋有專業攝製隊幫手，質素自然勝過自家製作嘅影片多多聲，獲得高銷量都係理所當然。

Profile

出生地：美國密蘇里州

身高：154cm

三圍：36E-25-38

被譽為未來脫后嘅Lily Lou，唔止身材吸睛、床技出色，仲識得自編自導自演，可以話係多才多藝，難怪出道短短幾年已紅遍網絡界同四仔界！