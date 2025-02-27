【是日通勝】

農曆正月三十

乙巳年 戊寅月 丁卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、出行

忌：理髮、入宅、掘井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、25、36

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

金牛座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

雙子座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

巨蟹座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

獅子座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

處女座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

天秤座：易因小事觸怒另一半，快解釋清楚免誤會。

天蠍座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

人馬座：事業上得不到人脈支援，易變得孤掌難鳴。

山羊座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

水瓶座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

雙魚座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）雞 有麻煩

鼠：財運一般，宜預留金錢應付家庭開支。

牛：伴侶厭棄你沒有情趣，不可掉以輕心。

虎：財運稍遜，一時大意易遺失貴重物品。

兔：身邊小人多，易惹是非，需謹慎行事。

龍：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

蛇：情緒起伏大，宜保持平靜，避免傷身。

馬：工作運欠佳，需要替別人收拾爛攤子。

羊：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

猴：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

雞：是日沖煞，易有意想不到的麻煩出現。

狗：對感情問題拿不定主意，誤己又誤人。

豬：相信自己的能力，事業上易取得突破。

【暢所欲玄】（先知命局振鴻師傅@上善功德堂）

防小人是非妙招

3月5日是廿四節氣中的「驚蟄」，也是全年最適合打小人的日子！想擺脫小人糾纏，提升運勢？以下3招加上風水布局，助你遠離是非困擾，提升職場運勢！

水種植物化是非：在辧公桌上擺放水種植物，並在水中加入白色鵝卵石（約一半水位），有助化解小人是非，營造和諧的工作環境。

椅背靠實防暗箭：座位後方不宜正對行人道，容易招惹小人打小報告。建議在椅背披上一件外套，加強自身氣場，同時也能提升貴人運，化解小人侵擾。

移除尖刺植物：仙人掌等帶刺植物容易造成「刺傷」自身的風水效應，也可能引來小人是非。建議移除辦公桌上的尖刺植物，選擇圓葉、闊葉植物，營造更友善的磁場。

風水布局強化防禦：除了以上3招，還可借助風水布局進一步防小人。如在三碧是非星方位擺放風水陣，在辦公桌上擺放一對麒麟以震懾煞氣。在家中，則可擺放葫蘆，化解是非、小人，並吸收病氣，營造和諧的居家環境。

行為處事亦需謹慎：除了風水布局，自身的言行舉止也至關重要。避免在錯誤場合說了不該說的話，否則會成為你招惹是非、禍害的問題。此外，交錯了小人做朋友，就會禍端百出，故此要謹慎交友。我希望愈來愈多人可以通過窺探自身命運，多了解優點和缺點，從而掌握自己的人生。