鄭爽遭傳做詐騙犯小三嬲爆　激罕錄音鬧爆：我得罪誰了

內地女星鄭爽因逃稅及代孕風波被迫銷聲匿迹，出走美國嘅佢被相關劇集投資方先後追討賠償，法院終判鄭爽暫無財產可供執行，並被限制高消費和凍結股權。近期佢似乎又再開始積極玩社交網，仲無意捲入醜聞，竟被指搵到個已婚富貴男友做小三，更成為對方仔仔、美國炫富網紅AKA嘅「小媽」，震驚網友。

事情起因係源自一張鄭爽一張飯局相，見佢染咗一頭金髮、戴鴨舌帽，不過眼神卻難掩疲憊。當鄭爽被爆出「當小三」後，網友驚訝發現，坐喺鄭爽旁邊、玩手機嘅skin head男士就係該富貴男友，對方即被揭曾詐騙農村老年退休金400億人仔，因而潛逃美國。隨後，洛杉磯華人圈就傳出爆料，指鄭爽已經成為對方情人，稱鄭爽無法償還巨額債務，對方就為佢提供庇護等。

關於「鄭爽當小三」謠言，鄭爽即時嬲爆，除用工作室帳號否認傳聞，更親自錄音回應，嬲到口窒窒咁表示自己唔係小三，自己做人有原則，希望粉絲可以相信佢，覺得自己被人利用知名度：「請大家相信我，請我的粉絲相信我，我敢肯定自己是清白的！嗯自己自力更生的我，我不會去給別人當小三甚麼的，這就是我自己做人的原則，我認為我挺正的，你們覺得呢？我得罪誰了，不是嗎？所有的網民，你們這真的是不知道，你們覺得我又會得罪到誰？但是我就希望說明的是，請大家相信我，請我的粉絲相信我，我不希望任何人利用我這些東西，再去抹黑我造謠我，我就是想把這些觀點說一下吧，然後，嗯就是這樣了，我希望有關部門可以重視起來，因為我之前的立案也沒有成功，所以，請幫幫我吧。」

另外，有傳鄭爽最近想開拍迷你短劇，以自身真實故事做改編，更話工作人員透露男主角叫章楠，指係以同鄭爽鬧翻嘅前男友張恒嘅諧音「章」，男人嘅諧音「楠」，講到似層層咁。但有唔少網友仍未原諒鄭爽，認為佢早年劣迹斑斑，唔支持佢咁快就可以解封。