30-30-30法則　打造增肌減脂習慣

講到最緊歐美蔚為風潮的飲食法則，一定少不了「30-30-30飲食法」，宣稱能有助減重、消除疲勞。此方法提倡起床後30分鐘內，攝取30克蛋白質，並進行30分鐘有氧運動，雖然看似簡單、易執行，其實當中也有不少事項值得關注。

近期歐美地區十分受歡迎的「30-30-30飲食法」，起源於美國作家Timothy Ferriss在2010年撰寫的《The 4-Hour Body》，方法重點在蛋白質攝取，並強調需於起床後半小時內攝取。蛋白質是人體重要的營養素之一，尤其對於減重人士，有助增加飽腹感、穩定血糖，同時有助肌肉修補。因此若在早上攝取足夠蛋白質，一整天下來的血糖都會較穩定，減少嘴饞而吃零食的情況。另外，根據《營養評論》（Nutrition Reviews）於2024年的一項研究顯示，早餐攝取蛋白質有助增加肌肉組織，並會消耗更多熱量消化和代謝，可讓身體感到更長時間的飽足感。

此飲食法則亦提到早上進行30分鐘中低強度的有氧運動，同樣適用於大部分人，即使是孕婦或長者，都能輕鬆執行。運動選項多元，例如有快走、游泳、瑜伽等，有助促進新陳代謝，對心血管健康及心理健康都有的正面影響。值得注意的是，此方法較著重蛋白質攝取量，但其實各類人士的身體狀況都不同，或會出現早上沒有食欲，或蛋白質攝取根本不需要太高等。同時亦需要平衡其他營養的攝取量，例如膳食纖維和碳水化合物等，達致健康均衡的飲食。