周渝民入手2億新台幣豪宅　生完女即搬走「好孕屋」

台灣藝人周渝民（仔仔）同太太喻虹淵結婚10年恩愛如昔，仔仔婚後鮮少出席公開活動，日前佢難得出席活動，結束後喺多位保安人員護駕下移動，身後仲跟住好幾位粉絲，仔仔不忘特意蹲低，配合粉絲高度，露出笑容一一合照，展現親和一面，之後就由員工通道離場。人氣依舊嘅佢去到地下停車場，都仲有粉絲守候，佢直頭將背包交畀助理，展現親民風範繼續營業合照，來者不拒，最後終坐上價值約262萬新台幣（下同，約62.05萬港元）保母車離開，喺8歲愛女放學前，返到價值2.26億元（約5,400萬港元）「敦南寓邸」豪宅。

原來仔仔已由松山區舊宅「國美新美館」搬離，悄悄升級愛巢。「國美新美館」曾有「好孕宅」美譽，因為2016年，當時仲係新婚夫婦嘅仔仔、喻虹淵及林心如、霍建華都係住戶，皆在此順利懷孕，令房價應聲飆漲。不過兩對夫妻依家都陸續搬離，林心如仍擁有「國美新美館」產權，保留起家厝，但已搬到中山北路住，「國美新美館」留嚟招待圈中人借住。

而仔仔升做人父後，除為戲劇、電影宣傳外，鮮少有代言、出席活動，但荷包依舊滿滿，悄悄搬豪宅。被問到是否為愛女就學因素，以及搬嚟新住處幾耐，經理人都低調唔多講，僅回覆：「謝謝關心。」