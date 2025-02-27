擅用香草和香料的越南菜式，無論是街邊的湯河、春卷或越式三文治，又或是高級餐廳的精緻料理，都令人回味。近日香港有新店有，也有餐廳推出新菜式，讓你愈食愈想食。

迷你法包

越南菜式受法國影響，或多或少滲入兩地元素。剛於中環開設新分店的越南法包店，因應開幕推出多款新品。迷你法包外表金黃酥脆，入口柔軟，配自家製豬腩肉、雞肉、芝士和酸菜，方便美味。下午茶迷你品味套餐更配精選飲品，分量剛好。另一款新出的素食法包有炒雜菌和豆腐選擇，前者搭濃郁菇醬，後者以本地滷水豆腐作主角。當然大家亦可選擇春卷、撈檬及不同小食配搭。３月３日開始，星期一至五會有輕便早晨套餐，有太陽蛋扎肉和牛油果炒蛋選擇，吃時配特濃咖啡或燕麥奶咖啡，飽肚滿足。

峴港風味

每個地方的菜色都各有特性，於樂富開業的越南餐廳以峴港風味見稱，主打越式湯粉撈檬，推介的有峴港騸牯牛三寶手工河或檬粉，湯底以20斤牛骨和牛坑腩熬10小時以上，加牛頸脊、牛坑腩和鮮牛丸，肉味香濃。越式蒜香豬雜檬粉以香胡椒湯底配4個部位新鮮豬雜，不吃的牛可盡情品味。其他有特色越南法包、迷你火山骨和手作芋泥西多等，飯後來杯椰子咖啡或越南咖啡，地道風味。

小黃牛系列

高質食材，為菜式加添美味。尖沙咀新派越菜館推出小黃牛越南Pho，以吊龍、雪花肥牛和匙柄3個部位，配用牛骨和多款香料熬煮6小時的湯底，再加骨膸、牛筋和坑腩，別具風味。其他特色菜還有越南海鮮酸鍋，鍋子內有越南大頭蝦、扇貝、魷魚和大蜆等配搭，最後點選包羅萬有的甜品拼盤，最好不過。

打卡之選

餐廳裝潢也是吸引客人的重要因素，早前於東涌開業的越南餐廳，以熱帶小屋氛圍布置，配傳統雨傘和燈籠點綴，滿滿風情。菜單以街頭風味作靈感，為客人提供越南牛肉河粉、法式越南三文治、炸越南春卷、香煎鱸魚、香草雞、蟹肉大蝦咖喱、烤牛柳、豬腿和羊架，還有各款咖喱配搭。