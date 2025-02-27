「深」山遨遊　棧道水庫探秘

北上唔一定吃喝玩樂，事關深圳也有好山好水，吸引不少港人周末假日專程來行山探秘兼打卡。好像最近鯤鵬徑二段重新開放九圍濕地公園，能於水上棧道觀鳥，行遠少少仲可尋訪水庫大壩。而陽台山森林公園則是天然氧吧，可腳踏玻璃觀景台打卡。另有新開的紅崗公園東馬嶺，造訪飛碟造型的環山客廳及架空大橋，保證大開眼界。

新開公園 賞落羽杉炮仗花

鯤鵬徑全長約200公里，屬深圳最長的遠足徑之一，猶如一條巨龍由西至東盤據在深圳，串聯寶安至大鵬新區的山水風光，去年更被中國登山協會評為十大登山戶外運動特色目的地。鯤鵬徑分為20段，每段各有特色風景和亮點，當中第二段地勢平緩且有多個打卡點，適合行山新手漫步。當中推介位於寶安區航城街道的九圍濕地公園，可自駕或乘公交車至富源教育城站再步行約1,100米可達。這公園坐落鳳凰山山腳，上月才重新對外開放，內裏有一條2公里的水上棧道，兩旁種滿落羽杉，站在湖邊吹風賞景感覺勁Chill。此處還是鳥類棲息地，據官方統計種類超過100種，包括白鷺、池鷺、黑水雞等鳥類，附近的觀鳥木屋更設有望遠鏡及觀鳥圖鑑供免費使用，攝影愛好者不妨前來「打雀」。

若有時間的話，可沿着鐵崗水庫北八路進入水庫範圍，這個深圳最大的水庫最近對外開放，只要於門口登記即可進內參觀。步道大概1.5公里長，一路走來十分幽靜，沿途水面碧波蕩漾。遊客可近距離觀看水庫大壩的建築，偷得浮生半日閒；穿過水庫可來到桃花源智創小鎮，這裏以科技創新為主題，此時正值炮仗花開放期，橙色花海由步道兩側延綿到生態景觀區，絢麗奪目。

搵食點：正宗重慶麻辣鍋

人氣爆燈的「笨姐民居樓老火鍋」在桃花源智創小鎮附近設有分店，選用正宗重慶湯底，味道香辣濃郁，招牌配料有麻辣牛肉、冷鍋鴨血等。打完邊爐後記得品嘗雪頂瓦罐奶茶及楊梅冰湯圓等特色甜品。

飛碟觀景 人車共行架空橋

紅崗公園位於羅湖區清水河，分為東馬嶺及西馬嶺兩個區域，前者修繕後上月重新對外開放，乘深圳地鐵14號綫至羅湖北站H出口或公交車至紅崗花園站可達。想飽覽半山半城景觀的話，必去山頂的「環山客廳」，這個觀景台造型猶如飛碟，獨享270度無障礙景觀，是近期爆紅的打卡熱點。公園依山勢還建了環山園道、山頂休閒廣場、崖壁驛站等設施，並有全條由木材打造的郊野徑，引領遊客走進山林之中。離開公園可沿淘金山綠道一路行，走上全新的環深圳水庫綠道一期，全長6.07公里，最大特色是部分架空於大望橋二層，橋身如巨龍盤旋於山林之上，巧妙地將自然景觀與人工設施融合，沿途更可眺望深圳水庫及大望村，是假日放鬆身心的好去處。

搵食點：Chill爆咖啡店

大望村開了不少很Chill的咖啡店，當中「彡喜花園」是其中之一，長期佔據羅湖區寵物友好咖啡廳榜第一名。此店被梧桐山環抱，推薦提拉米蘇芝士蛋糕、南瓜牛角包、話梅拿鐵等，行完山正好來休息一下。

天然氧吧 第一峰踏玻璃台

龍華環城綠道總長135公里，全線經過7個森林郊野公園，陽台山森林公園屬綠道其中一段，全長28公里擁多條登山路線，難易程度不一。建議乘地鐵6號綫至陽台山東站於東門廣場出發，在這裏參觀紀念碑、雕塑及展覽館等。沿着指示牌前往陽台山瀑布，這段路程較為陡峭，需要一定體力，但沿途風景優美，森林茂密如天然氧吧。之後往小陽台山山頂進發，天氣晴朗時可遠眺深圳灣。園內還有北段攬勝台和南段明鏡台兩個打卡熱點，同樣設有玻璃橋，行走在其上恍如懸空踏步頗為刺激，時間充裕的話可順道遊覽呢！

搵食點：滋補鹿肉農家菜

位於陽台山森林公園南方的農家菜餐廳「尋鹿記」，此店以鹿肉作招徠，招牌醬香鹿肉口感緊緻，淮山鹿腩煲則味道鮮美，原創鹿血豆腐口感獨特，行完山來補一補身是不錯選擇。