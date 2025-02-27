養生要及時　健康又補陽

常言道：「春不養而夏易病」，故春天當然要為健康打打底！有食肆就帶來養生好滋味，讓巴絲打好底子，養生身體，健康享受生活。

季節食材

有酒店集團最近推出四季養生膳食系列，廚師團隊根據季節變化精心設計了不同的養生菜單，於即日至5月4日期間在指定中菜廳以時令春筍入饌，帶來全新的「春養身心 健味之旅」主題餐膳。款式相當豐富，好似蝦籽春筍煎焗三黃雞、薺菜斑片春筍豆腐濃魚湯、鮮蝦春筍小籠包、香煎百花釀竹筍等，還有多道養生美饌，包括開胃沙棘銀蘿、黃金蟹蓋焗釀馬蘭頭、雞頭米甜豆炒河蝦仁、芹香斑球煲仔飯和甜品的香煎山藥豆蓉軟餅等。當中的蝦籽春筍煎焗三黃雞就用上肉質鮮嫩及油脂豐富的三黃雞，煎香後加入春筍、葱段及紅椒等大火猛炒，最後灑上蝦籽以提升鮮味。至於薺菜斑片春筍豆腐濃魚湯則用上具清補作用的時令薺菜，並以自家用鮮魚熬煮的湯底來搭配，還加入嫩滑豆腐、脆甜春筍烹調而成。另有一道精緻小菜「百花齊放」，即羊肚菌釀蝦膠蒸肉餅，將爽口彈牙的蝦膠釀入羊肚菌內，與春筍及3:7肥瘦豬肉比例製作的肉餅蒸煮而成，香氣馥郁，洋溢滿滿春日氣息。

鰻魚肉食

去過韓國旅遊的巴絲打都應該知道當地人無論是冬日定夏天，及後更是四季也喜歡吃鰻魚，據說除了鰻魚營養豐富外，還可以補虛養血、祛濕及恢復疲勞等，而旺角的炭燒鰻魚專門店以即席生燒美洲海鰻魚而備受追捧；餐廳最近推出全新炭燒拌飯系列，融入日韓風味，除了蒲燒鰻魚拌飯外，還有炭燒慢煮牛肉拌飯、炭燒牛舌拌飯及炭燒豚肉拌飯等，並配有多種蔬菜及生蛋黃，油腴甘香，令人回味。當中的蒲燒鰻魚拌飯就將美洲鰻經燒後蒸及炭燒三重工序處理，魚肉帶點焦脆，油脂豐富甘香，並散發炭火獨特香氣；伴以生蛋黃、翠玉瓜絲、甘筍絲絲、鮮冬菇、大豆芽及涼拌菠菜等，顏色繽紛，層次豐富。至於炭燒慢煮牛肉拌飯則用上澳洲牛肉，低溫慢煮後再炭燒至香脆惹味，入面呈粉紅色澤，賣相吸引；沾滿蛋汁令口感更嫩滑，伴以多種蔬菜，軟脆鮮爽兼而有之，令人飽足！