黎耀祥麥長青穿州過省拍節目　笑言：「兩個老嘢」要小心啲

視帝黎耀祥和麥長青今日（27日）現身將軍澳電視城為無綫全新旅遊節目《江湖見》做宣傳，二人會跟隨武俠小說和名著涉獵多個地點，穿梭內地八大省份，其中包括陝西、浙江、福建和貴州等，近廿個城市，體驗當地風土民情和飲食文化。

今次是黎耀祥和麥長青相隔十幾年再次合作，透露用了橫跨3個月時間拍攝節目，當中每去完兩、三個省就會回來整頓一下再出發。其中他們去了海拔高的地方，有出現高山反應，所以事前都有準備氧氣樽，又笑言大家年紀都大了，「兩個老嘢」去旅行要小心謹慎：「佢哋都叫我哋第一晚去到唔好沖涼洗頭，抹吓身就算。」

黎耀祥又指今次旅程比較難忘的地方是貴州，記得當年貴州交通極不方便，現在已經開通了多條隧道變得四通八達，同時亦對於當地的苗寨美景嘆為觀止。除此之外，位於雲南的香格里拉亦比27年前發達了不少，想當年的香格里拉只有一條沙塵滾滾的泥路，兩邊的房子主要售賣冬蟲草等藥材，黎耀祥更笑言：「總之當年就買多啲冬蟲草，當年啲蟲草擺街邊賣冇人要。」他們又稱盡情食了不少好西，所以都肥咗返嚟。問到會否開拍第二輯？他們就笑言睇觀眾反應，提議下次可以試試去近期Hit爆全球的內地電影《哪吒之魔童鬧海》中提及到的地方做實地考察。