林德信騷肌與林穎彤拍劇　梁茵主動色誘掀爭奪戰

林德信（Alex）、林穎彤（Bella）及梁茵今日（27日）現身HOY TV香港首部微短劇《我家有囍事》記者會，今次是Alex與Bella首次擔正劇集男女主角，Alex在劇中左右逢源，可謂艷福無邊，他表示開心及榮幸：「拍劇好enjoy，因為大部分時間都係兩位小姐追我。（現實中冇？）現實中冇人追我，哈哈！」他稱今次是首度擔正，加上久未拍劇，所以很珍惜今次機會，提到劇中有他騷肌場面，他笑言：「因為當時唔知下個場口拍乜，如果早知道，我會去健身冇，咁就可以再露多啲，不過都有少少尷尬，其實當時大家睇劇本，都唔知我會露幾多，係由我現場決定。」

跟Alex拍檔Bella透露朋友得知她跟Alex合作均大感羨慕：「好正！因為佢好靚仔。」又謂自己大飽眼福：「觀眾只係睇到佢露膊頭，但我喺現場係睇晒，好開心，我有睇多幾眼。」談到她之前在社交網自稱該劇是她最後一次拍劇，她解釋：「因為我離開無綫之後諗住會減少幕前工作，專注搞網店，但點知有人搵我拍劇，仲係做女主角，因為我未做過女主角，所以我就擱置咗我嘅網店工作去拍劇，拍得好開心。（會唔會令你想做多啲幕前？）如果有機會都想，但前提係要兼顧到間網店。」至於梁茵在劇中會跟Bella爭奪Alex，更會色誘男方，她大讚：「佢好靚仔，好心動，不過色誘都係以搞笑為主。」

同場七仙羽首次演媽媽角色，她笑言向來被叫「妹妹」，不習慣被稱呼為媽媽，經常出戲，又指劇中演員多是訓練班出身，自己沒有上過演技科程，所以經常笑場，反應亦不及其他人快。