蕭正楠開口望BB下月同佢生日撞日出世　黃翠如：你愈爆愈多！

模範夫妻蕭正楠（阿蕭）和黃翠如今日（27日）拍住上出席活動，腹大便便的翠如全程由老公傍住照顧，傳下月卸貨，她表示尚有時間，因留在家很悶，有工作會更有動力，工作完便會全面閉關養胎，準備暴飲暴食。

問會想在下月開刀跟阿蕭同月生日？翠如表示：「你哋點知？」阿蕭更口快快說：「我直情想同BB同月同日生日（3月23日），就可以一次過慶祝。」翠如即拍一拍他：「你講太多，愈爆愈多。」阿蕭又表示BB出世時未有工作安排，再問是否下月已向公司請假？他直言請了一星期陪產。

翠如表示近日頻頻失眠及腰痛不適，因為腹中BB晚晚開派對，每日凌晨三點就醒，久久未能入睡。她未有透露BB性別，想給家人驚喜，現場記者大部分估她佗仔，她沒有否認，指各方客戶都有參與競猜姓別遊戲，估男女性別參半，收到不少中性款式的BB衫，已毋須要購買。她認為仔女都冇所謂，健康開心就好，看到大家一齊估很開心。蕭正楠原來並非一估就中，翠如指老公：「佢一知道性別就喊，唔知係咪因為失望。」阿蕭解釋：「心情好複雜，係我想像中，不過唔係另一個性別，係好難揀。」問翠如會否想再追多一個？她笑言：「人唔可以太貪心，有一個已好開心。」阿蕭就想太太產後先休息再決定，覺得BB是天賜的禮物好感恩，希望他健康出世。

翠如現時增磅11公斤，指懷孕後胃口大開，每日不停食，試過飽到喊。阿蕭表示一定會陪產入產房，又講笑平日用香腸練習剪臍帶，又戲言擔心自己剪完臍帶會暈低，叫翠如自己堅強點，翠如取笑叫阿蕭「坐月」，十分搞笑。暫未替BB改乳名，講笑「蕭夜」「蕭味」「蕭烤」太難聽，今日限定就叫「蕭玉」。