曾樂彤以獨立歌手身份回歸　獲男友打造新歌

歌手曾樂彤去年以獨立歌手身份回歸，創作少了仔細的計劃，多了一份隨心而發。繼早前推出反映社會現象的《社蓄完全體》及《Click Me》後，推出今年第一首廣東情歌《白月光》，比喻得不到的那個最珍貴。曾樂彤表示：「延續由心出發的創作節奏，我偏向用曲風配合自己想寫的題材。我想寫白月光已久，直到遇上這首demo，感受到一種愛而不得的無奈，因此決定以一首情歌開啟2025，是一種緣分。」不同於為其他歌手填詞時已有題材，曾樂彤表示面對自己的作品時，能更實踐成為說書人，亦是她做歌手的動力所在。

「在我的腦海中，有一份題材的清單可待開發，雖然情歌看似平常，但情感這一範疇仍有許多可以挖掘的空間。隨着每一首新作的推出，我的參與度愈來愈高，這種成長感覺非常真實，也讓我更有信心向成為『說故事的人』邁進。」由徐浩擔任監製、作曲，編曲則由徐浩夥拍Justin Yu共同完成，填詞就由曾樂彤親自創作。

歌曲靈感源自張愛玲的小說《紅玫瑰與白玫瑰》，描繪了人一生中可能會遇到兩種截然不同的女性：一種是熱情奔放的紅玫瑰，另一種則是純潔無瑕的白玫瑰。提到紅玫瑰與白玫瑰，有句說話「紅玫瑰蚊子血朱砂痣、白玫瑰白月光飯粘子」的比喻，無非是表達未得到的珍貴，得到了卻不再珍惜的道理。而在曾樂彤的版本中，歌詞的敘述方式是在發現另一半心中有白月光後的自我調整。曾樂彤表示：「如果對方心中有白月光，是否還要『佔著名分』，甘願成為替代品？每個人都能看見你的付出與陪伴，甚至對方可能會感到愧疚，但你卻在自我安慰中堅持到底。」曾樂彤表示這首歌希望讓有相似經歷的人知道你並不孤單。

新歌MV取景在海灘，準備了一個巨大化「月亮」，惜拍攝一開始月亮因意外弄破，曾樂彤表示：「最後導演要現場即刻『扭橋』，完全感受到創作者臨場應變的好玩之處！特別多謝團隊的付出，大家保持住好心態好重要，辛苦晒大家！」