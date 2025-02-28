【是日通勝】

農曆二月初一

乙巳年 戊寅月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、安床

忌：安葬、嫁娶、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：36、17、45

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

金牛座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

雙子座：是時候為人生設定目標，不要再虛度光陰。

巨蟹座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

獅子座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

處女座：與情人發生爭拗，務必以成熟的態度處理。

天秤座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

天蠍座：看似風平浪靜卻存在暗湧，做事不可大意！

人馬座：凡事能坦白說出，就不會引起那麼多誤會。

山羊座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

水瓶座：謀事遇阻力，進退失據，有可能陷入財困。

雙魚座：財運好到極，謹記多做善事，勿只顧享樂。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）狗 心情差

鼠：工作運一般，做事不可再拖泥帶水了。

牛：少說話多做事，事業上有望取得突破！

虎：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

兔：桃花大旺，單身者不妨鼓起勇氣表白。

龍：財運不太好，投資策略需要作出調整。

蛇：做事忌一意孤行，宜聽取別人的建議。

馬：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

羊：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

猴：財運好轉，之前的付出終迎來收成期。

雞：工作運不錯，集中精神，做好分內事。

狗：是日沖煞，運勢不佳，情緒容易失控。

豬：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

日本立春八字看富士山爆發

大明星遊日本，因流感而奔天。很多香港人喜歡到日本旅遊，安全是每位遊客必須考慮的問題，網絡有評論指日本富士山有爆破的機會。現在用日本的立春八字，看看情況如何。

日本東京比香港時間大約快個半小時，香港立春為22時11分，而東京的時間為23時40分，所以日本立春八字為：乙巳 戊寅 甲辰 甲子。用東京立春八字作參考，七殺為災禍，火為火山爆發，震卦五行為木為地震。日本位於東北方，東北五黃災星飛臨。

甲木日主以寅木為建祿之根，可惜甲辰空寅，寅木與辰拱挾卯為東方木，可作震卦地震之意。甲木日主之寅根空亡，是指日本之地根空虛了，而且天干兩個甲木一個乙木，剋死一個戊土，日本有地震的機會好大。寅木空亡，申月沖出寅木，8月份機會最大。

巳火為火山爆發之火燄，藏於地支，並沒有引出天干，而巳火之戊土引出天干，富士山之爆發不見火燄，只見山。所以網絡評論富士山今年爆發，以日本立春八字參考，不會爆發。反而8月份的申月，暑假打算遊日，或許要考量考量。