人氣壓姜濤︱Anson Lo自薦做導師　被插未夠班

組合MIRROR官方社交平台近日推出12子之宣傳短片，姜濤與「死敵」Anson Lo爭第一，鬥得難分難解，Anson Lo所吸的Like數一度超越姜濤，未知是否被勝利沖昏，Anson Lo被爆自薦做節目《全民造星VI》客席導師，結果被網民炮轟技藝未精，根本冇資格！

MIRROR早前推出今年首支團歌《手印》，官方社交平台甫出12子以手印作畫的短片吸Like，令最新人氣指標出籠！與馬來西亞女神林明禎「發展中」的Edan人氣繼續下沉跌至第5位，被柳應廷（Jer）爬頭，而姜濤與盧瀚霆（AL）鬥得難分難解，AL更一度超越姜濤登頂，而截至昨日二人同樣獲得1.5萬Like，於隊中齊齊封王，陳卓賢（Ian）則位列他們之後。

逾百神徒送機

AL人氣高企，一向被指愛錫兼對他偏心的經理人花姐當然應記一功，花姐近日自爆AL及李駿傑（Jeremy）主動向她提議想為即將開鑼的節目《全民造星VI》擔任客席導師，AL旋即被不少網民留言寸爆若果成事將自暴其短，又指他與Jeremy以及韓國天后宣美的演唱會銷情甚差，舞技又未精，竟然夠薑自薦；雖然網民鬧爆，但AL依然工作不斷，前晚應品牌邀請飛意大利參與米蘭時裝周，亦是隊中唯一成員獲此厚待，首次去米蘭時裝周的他當然興奮，除了激罕晒出露額頭的自拍化身「露額霆」，又以一身黑色型男打扮現身。他於香港機場出發時，沒有選行VIP通道，現場獲逾百名神徒（粉絲暱稱）拿應援物品送機，他亦全程向粉絲揮手兼派心，神徒即起哄大叫，他透露此行忙工作，未必有時間「血拼」。

另外，AL、Jeremy與宣美早前在港合作開騷，AL日前於其個人網上頻道甫出他與Jeremy到韓國綵排的Vlog谷點擊，短片中，坐完通宵機、只睡了1小時的AL勁發台瘟，將宣美誤叫森美，跟宣美首次見面前，AL更自爆成朝坐立不安，猶如小粉絲一樣。

Edan打波發洩

有人歡喜有人愁，AL工作多多，至於人氣下滑的呂爵安（Edan）近日則非常得閒，精力旺盛，頻頻約同門組合ERROR成員肥仔、193打籃球；Edan雖然人氣被Jer超越，但無損感情，他在社交平台甫出Jer拍團歌MV時瞌眼瞓之「黑短片」搞笑，力證兄弟情不變！而雖然輸人氣，但Edan於新歌MV成功贏話題，跟江𤒹生（AK）打交一幕，近日成為網上熱話，AK亮相公開活動時都要解說一番，還指本身不是他跟Edan對打，拍攝時更堅爆「四字經」，拍得十分投入。

此外，MIRROR 12子以手印作畫的短片中，亦有大談對MIRROR成軍6年多的感受，姜濤於手印上畫公仔，他指代表一個夢：「我哋12個一齊發夢，最終夢想成真，仲愈行愈遠。」

遭Jeremy踩下體 Stanley受全團欺凌

「大表哥」邱士縉（Stanley）在MIRROR團隊中相當受歡迎，除了與姜濤甚為老友之外，跟Jeremy同樣好Friend，Jeremy日前於社交平台甫出扮踩隊友下體的花絮片，引來網友猜測誰是受害者，原來正是Stanley，他亦有「蒲頭」留言問：「你隻腳冇事丫嘛？」Jeremy即表態：「我咩都踢唔到，Sad！」對答搞笑。

Stanley除了「被踩」，於拍團歌MV期間，更成為其他成員的目標，把他層層疊壓到實，AK更以其爆肌身材拿來開玩笑，大爆憑地下的兩個窿，才記得當時被壓在地的就是Stanley，明顯老友鬼鬼先咁玩！