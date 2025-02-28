奧斯卡提名人士晚宴舉行　女星爭影后露肉搶鏡

國際影壇盛事《第97屆奧斯卡金像獎》即將於香港時間下周一（3日）早上8時舉行，因應上月南加州發生大火，原定每年舉行的《奧斯卡》提名人士午宴被迫取消，改於周二（25日）舉行提名人士晚宴，讓一眾提名人士賽前共聚「先禮後兵」。

一眾提名人士包括爭奪最佳男女主角的影星均有出席，惟獨之前因被揭發曾於社交網連環發布歧視與仇恨言論爭影后的西班牙跨性別女星Karla Sofia Gascon繼續未見影，之前有傳Karla將出席下周《奧斯卡》。而影全體大合照時，被視為影帝影后大熱的美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）與狄美摩亞（Demi Moore）被影到坐在最後排，相反，多位獲提名的後輩如Mikey Madison、Adriana Grande、Cynthia Erivo與Monica Barbaro等就被安排坐在第一排「C位」。其中Monica與Mikey更以性感低胸打扮。

此外，憑執導的性侵真實個案紀錄片《黑箱日誌》（Black Box Diaries）獲最佳紀錄片提名的日本女記者伊藤詩織就穿日本和服出席，成功搶鏡！