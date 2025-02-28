娛圈單打︱哪吒2創出佳績　酸葡萄衝晒出嚟

國產動畫《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）氣勢如虹，全球票房超過139億元人仔，認真巴閉。香港亦終於上畫，截至26日下午，累計票房逾1,600萬元。大台亦食住上，今晚黃金時段播放《哪吒1》，擺明接到聖旨，幫手再催谷票房。

毫無疑問，《哪吒2》製作水平達到國際級數，絕對不比美國迪士尼或彼思動畫遜色。大小朋友睇完之後都大讚，話內容有喊有笑，非常出色。之不過，今時今日中國崛起，美國全球霸主地位備受挑戰，搞到好多人眼紅，卻係不爭嘅事實。

例如台灣，至今放映無期，皆因民進黨政府力阻《哪吒2》進入市場，怕且係驚台灣人一旦見識到大陸軟實力，會廢咗其反中洗腦功夫啩。至於某些已移居台灣嘅香港藝人，更係身先士卒大彈《哪吒2》，包括嘲諷當中經典對白「我命由我不由天」幼稚，「他知否自己幾歲死」，若然唔知，條命又點會由我不由天？

好心啦，如果真係不放中國在眼內，根本可以無視呢套動畫，使乜上心到連一句對白都要駁斥？由此證明，中國愈強大，反華人士愈惶恐，惟有做百彈齋主自欺欺人。講到底，就係酸葡萄心態作祟。

又有評論認為，《哪吒2》之所以創下票房佳績，係因為國家鼓勵國民二刷三刷四刷，百億票房出不了國門喎。喂，好戲一睇再睇就梗㗎啦，周星馳電影有邊個香港人冇睇過十次八次呀？又好似去年票房破億嘅兩套港產片，咪又係得到好多人二刷支持。計本欄話齋，國家強大，軟硬實力提升，係值得自豪嘅事。邊個話呢個世界一定要由美國作主？