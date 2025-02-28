Katy Perry宣布搭火箭上太空　成為史上首位歌手升空

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）昨日宣布美國樂壇天后Katy Perry將會今個春季聯同5名女性機組人員「全女班」一同乘搭公司的火箭升上太空，Katy將會成為史上首位進入太空的歌手！

除了Katy之外，同行還有貝索斯的未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）、電視名主持Gayle King、越南裔民權活躍分子Amanda Nguyen以及電影監製Kerianne Flynn，她們將由美國飛行員Aisha Bowe帶領之下上太空。Katy今日亦有於社交網宣布「升空」消息：「如果你告訴我，我將成為有史以來第一個在太空的全女性飛行員之一，我會相信你♥️😉小時候沒有什麼超乎我的想像。雖然我們成長的不多，但我從未停止用充滿希望的奇妙角度看待這個世界！我很努力地活著，我比以往任何時候都更有動力，成為女兒的榜樣，女人應該佔據空間（Space）。 這就是為什麼這個機會如此令人難以置信 — 這樣我可以展示我們中所有最年輕、最脆弱的人，從字面上和具象地去尋找星星。我很榮幸能成為這群多元化的天文姊妹 ✨🚀」

在Katy之前，藍色起源亦於2021年邀請在經典科幻片《星空奇遇記》（Star Trek）中飾演「卻克船長」的男星威廉薛拿（William Shatner）上太空，當時90歲的威廉更成為史上最年長的太空人，打破了藍色起源首次飛行任務參與者Wally Funk82歲上太空的紀錄。

另方面，美國男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）日前受訪時表明好想上火星，同樣擁有太空探索科技公司Space X的美國富豪馬斯克（Elon Musk）即於社交網以兩支火箭emoji來留言回覆相關新聞。