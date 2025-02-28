721飲食法　高脂低碳減肥不復胖

長久以來，脂肪普遍都被認為是邪惡致肥之物，不少人都對它敬而遠之，尤其是減肥人士，大大減少脂肪的攝取量。但美國就出現721飲食法，提倡調整3大營養素的飲食比例，改為70%健康脂肪、20%蛋白質，搭配10%碳水化合物，更有此方法對於踏入更年期的女性尤其有效。

721飲食法是由美國知名婦產科醫生瑪莉．哈弗提出，重點是透過70%健康脂肪、20%蛋白質和10%碳水化合物的飲食計劃，加速身體的新陳代謝，就連她本人也成功在幾個月內成功瘦身9公斤，同時睡眠質素也有明顯改善。由於典型的飲食比例中，碳水化合物佔總熱量50%、蛋白質15%，脂肪佔35%，加上碳水化合物的食物來源多為精緻澱粉，例如早餐的含糖麥片、粉麵飯和甜食等，導致身體的胰島素增加，繼而容易轉化為脂肪。

而721飲食法則大大減低碳水化合物的攝取比例，改為以健康脂肪為主，從而令身體利用脂肪作為燃料，而好的脂肪可減低換上心血管疾病的風險，改善皮膚狀況，也能提供飽足感，減少口饞而吃零食的次數，建議的健康脂肪有牛油果、椰子油、橄欖油、奇亞籽、無添加堅果等。至於蛋白質則可選擇草飼動物為主，例如牛肉、雞肉等，還有海鮮和魚類。碳水化合物對於維持健康同樣重要，重點是選擇非加工食品，例如番薯、南瓜等，更可從蔬菜水果中攝取，例如西蘭花、菠菜、香蕉等，含有碳水化合物之餘，同樣含有多種營養素。