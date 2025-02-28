靈敢侶情：一理通百理明

本星期的《靈感煮意》，我教大家用不同方法揉不同水分比例的麵糰，分別是以麵粉棍擀的50%水分糰、掌根揉的70%、用撻和摺的80%。

為何要用不同方法？一來，用錯方法容易用錯力，力錯便傷身：水分低的糰不夠軟，用掌根揉好易傷手；水分高的糰太軟，用掌根揉太久易勞損。二來，糰若揉不好，麩質建立不足，膨脹度會減弱。

好多人都不清楚何謂「建立麩質」，其實只要我簡單說明，你便會明白揉麵糰最緊要是順手不傷身。麩質是將澱粉黏合成糰的蛋白質，麵粉在加液體和拌勻後，會形成鬆散的麵糰，這是因為麩質未完全建立。而麩質是不規則的網狀組織，想組織緊密，只需將糰反覆摺疊。在這裏你可以用頭髮去想像：麩質未完全建立，就如柔順的頭髮，很鬆很軟；反覆摺疊，就是要將頭髮打結，形成不規則的網狀組織。

因此，我們只需要將麵糰揉至有彈性即可停手，於是你用甚麼方法都可，只要順手不傷身便足夠。你不嫌80%水分糰會太黏麵糰棍，儘管用；覺得70%水分糰還是黏？請隨便拿去撻和摺；沒麵粉棍但又要做55%水分糰？學以前的日本婦女，將糰放進密實袋用腳踩亦可。

所以我常說：做麵包不難，一理通，百理明；不明才要死記，死記不是知識。看社交網視頻只是去死記一個做法，找個懂得講解的老師上一課，通了，省錢省時不用誤打誤撞，畢生受用。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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