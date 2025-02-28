S.H.E驚喜現身睇騷　青峰晒團體照：很想念她們

台灣樂團蘇打綠假台北小巨蛋舉行的《二十年一刻》巡迴演唱會，尾場於日前終於完美落幕，當晚要數最驚喜的莫過於台灣天團S.H.E被發現合體於台下當聽眾支持，在點歌環節她們還點唱了主音青峰為S.H.E出道17年而度身打造的歌曲《十七》，演唱期間S.H.E 3女也感動得頻頻拭淚。

事後青峰在社交網貼出當晚在後台跟3女的合照，發文寫道：「大家好～我們是～大四喜！這幾年因為自己的聲音狀態時好時壞已經不像以往演出時四處熱情邀請朋友來看，但近來總被無常環繞，又覺得誰知道下一次在哪裏，糾結到最後一刻才問她們，知道她們都能來時，想想大四喜這麼久沒有團圓了，我大膽提出拍團圓照的要求。感謝攝影師整個當作大四喜彷彿要出道，用拍宣傳照的規格在打光，知道她們在，不知道為甚麼也唱得很心安，點歌時我看她們拚命揮手，我心想認真的嗎，確認好幾次發現她們好像真的有歌想點，沒想到竟然是《十七》。」他表示因事出突然，當時原本在記者室觀看現場螢幕的記者也立即衝進會場，想必大家都應該很想念她們吧。

他續説：「屬於她們的《十七》，這一刻卻也好適合台上我們的二十，感謝她們讓我也可以獻給台上的團員，知道她們、還有好多朋友都是在忙碌的行程表中，帶着前一晚少少的睡眠來的，我深深珍惜這些友誼，也深深珍惜每一個前來的觀眾你們寶貴的時間與心意。」