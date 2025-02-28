iPhone 16e開箱　AI平機值唔值得升級？

iPhone 16e貫徹Apple近年的環保政策，包裝採用全纖維物料，開盒只有手機、USB-C充電線及說明書，沒有耳機及火牛。航天工業級鋁金屬機身比想像中輕，啞色玻璃機背光滑而不跣手，同時左側搭配Action Button，可自定義相機、靜音、電筒等常用工具，配合埋146.7mm長的小巧機身，基本上單手就能包辦大部分操作。用的是超級Retina XDR顯示器，雖然頂部劉海重現，但對比潛在升級用家手上的mini或SE3，新機的6.1吋屏幕要大上許多，而且用的OLED技術，峰值亮度高達1200nits，又支援原色調顯示及P3寬廣色域，觀影感覺不遜iPhone 16。鏡頭有4800萬像素，等效焦距26mm，支援2倍焦損變焦及10倍數碼變焦，滿足日常拍攝需要。

此機優勢之一是平價玩到Apple Intelligence，只要把系統語言及Siri改做英語就能開通。實測實用又有新鮮感，例如《影像樂園》是AI繪圖App，加入描述及相片便自動創作插圖或素描風格的圖像；Genmoji根據描述製作最神似的Emoji；清除工具抹走相片不想要的部分；書寫工具則能校對文字兼改寫成不同風格。至所以能流暢運行AI，全因此機用上跟iPhone 16同級的A18晶片，《Geekbench 6》跑出3346/8057分，反映性能不相伯仲。另外它是首部採用自家網絡晶片Apple C1的iPhone，可同時支援兩張eSIM，在太子進行Speedtest下載速度達294Mbps，屬相當不俗的5G連線速度。整體而言，若仲用緊iPhone 11/2或SE等一眾「老爺機」，此機無疑是升級佳選。

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最近熊貓人氣旺盛，CASETiFY宣布推出熊貓主題電子配件，旗下強悍防摔手機殼、鏡面手機殼、強悍防摔支架手機殼等暢銷款式，均加入樂樂、盈盈、安安、可可及雙胞胎的可愛圖像，其中限定款更印上菠蘿包、奶茶茶餐廳美食，相當有港味！