獨特主題　展現不一樣風味

每款食材都有自己的獨特個性，味道、氣息、質感各有不同。有餐廳以一款食材掛帥，又或是設計特主題美宴，打造出不一樣的美食，讓客人嘗新。

芝士火鍋

溶化芝士沾上不同食材，味道豐厚。馬灣意大利餐廳和挪威芝士品牌合作，即日至3月28日逢星期二至五指定時段推出焦糖芝士火鍋，挪威焦糖芝士選用牛奶和羊奶製作，味道較其他芝士濃郁香甜。火鍋包括有海蝦和雞胸肉，再加西蘭花、車厘茄、西芹、紅蘿蔔、薯仔和意大利香草麵包，客人亦可升級加選輕煎帶子、嫩煎三文魚粒、帕爾馬火腿和米蘭莎樂美腸等配料，令味道更豐富。

各有風味

為了讓客人感到驚喜，尖沙咀百貨店的西餐廳推出兩個主題聯乘。餐廳和倫敦米芝蓮一星餐廳合作，於3月11日至12日呈獻英倫風味主題的美酒佳餚盛宴，菜式有威爾斯芝士多士、煙熏鱈魚子配鴨油封薯仔、烤牛骨髓、脆香豬臉頰和辛辣蟹肉配豬蹄等菜式，配精選紅日酒享用，加倍美味。此外，餐廳和本地精品朱古力品牌合作，於即日至3月9日推出以朱古力入饌的菜單，先以粗磨朱古力法式布里歐麵包開啟味蕾，春季帶子配墨西哥辣醬和炸芋絲，還有刨白朱古力絲。主菜有香煎新西蘭羊架配70%黑朱古力羊肉醬，配菜加入可可豆殼，最後是配搭不同橄欖油的雙重朱古力甜品，各有風味。餐後有特製皇室紀念茶夾心朱古力配茶湯或咖啡，完美作結。

鹹魚氣息

「做人如果沒夢想，同條鹹魚有咩分別？」這句經典台詞，相信大家記憶猶新。做人唔可以變鹹魚，但可以慢慢品味鹹香。將軍澳中式飯店和本土經典漫畫合作，以鹹魚入饌，再以四字詞語命名，打造出60年代的風味。耐人尋味指鹹魚蓉蓮藕煎肉餅，爽口又啖啖肉。一舉兩得是鹹魚肉絲韭菜花，勢均力敵即鹹魚蒸馬友，鹹香滲入魚肉外，提升層次。其他懷舊菜還有百花齊放 （百花大腸）、各有千秋（蜜椒番薯牛柳粒）和原來如此（蒜蓉炒番薯苗）等，讓大家吃得過癮。

周年全牛宴

吃火鍋，最緊要有優質牛肉。連鎖火鍋放題店因應10周年，再加上九龍灣風店剛開業，便以全牛宴和港式情懷作概念推出新主題，熱食區首先有牛肉小籠包和咖喱牛筋腩等選擇，惠顧指定套餐可免費升級日本特選和牛「日本縣產和牛盲盒」，和牛來自熊本、宮崎、鹿兒島和京都A4級和牛肩胛肉眼，晚市時段入座可無限追加，配秘傳牛肉清湯，牛味十足。即日至4月30日於任何一間分店消費，指定累積金額多的會員可獲日本旅遊禮券，想知詳情就要留意喇！

鮮味蝦王

彈牙鮮嫩的蝦肉，為菜式加添鮮香。手工酸種薄餅及爆漿冬甩專門店在即日至4月2日推出海鮮薄餅之蝦王之皇系列，白蒜香蝦王以蒜香忌廉、水牛芝、Ricotta芝士等配蒜香大蝦和菠菜，薄餅加點檸檬，味道平衡。紅千島蝦王以番茄醬配燒烤大蝦和烤甜椒，再淋千島醬和醃製辣椒等，惹味酸來。蝦王之皇集合了上述2款薄餅的配料，打造成紅白鴛鴦口味，一次過滿足你兩個要求。