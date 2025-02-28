已婚韋史密夫頒獎禮表演即場與女歌手咀嘴被批評行為不當

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）與影星妻子珍達娉琦（Jada Pinkett）雖然分居多時但2人仍然保持夫婦關係，韋哥日前獲邀在美國邁阿密的一個頒獎禮上表演，並與39歲西班牙女歌手India Martinez合唱情歌，表演期間2人行為相當親密於台上咀嘴。

片段中見到2人好投入唱歌，期間韋哥隻手放在India屁股上並與她擁吻。台上親熱，後台更將行動升級，India被影到跳上韋哥身上並將長腿圍住他的腰。照片曝光後，韋哥的行為被網民狠批「行為不當」及「過火」。不過亦有網民替他講好說話，指他應該去偷食，因為他的妻子曾於2020年自爆與家庭好友August Alsina偷食，有網民表示：「珍達令佢（韋）尷尬過咁多次，佢唔配做人地老婆。」

另方面，有傳媒翻查India的社交網發現她與韋史密夫早已於社交網有互相，韋哥曾在女方的一張紅地氈上畀讚。據知他們最近合作，過去情人節他們就公開新歌《First Love》。而韋哥於宣布與India合唱的帖文留言表示首歌是慶祝情人節，而India就有留言表示她們似足兩個初戀的小朋友。