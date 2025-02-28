楊明牛一食大餐　莊思明送「老公」生日蛋糕

藝人楊明與女友莊思明拍拖多年感情穩定，二人同是2月生日，之前莊思明生日，楊明送手袋畀女友做禮物，到了昨日（27日）楊明44歲生日，莊思明於社交網留言送祝福：「2.27 Happy Birthday my love，祝你身體健康，事事順利，心想事成，希望你永遠都會咁樂觀積極，開開心心過每一日！感謝你的愛與支持，願你的未來充滿陽光，愛和幸福，祝你生日快樂，Love you！」更大晒二人食大餐的照片，除了有鮑魚和大蝦之外，她為楊明準備的海膽魚子醬壽司生日蛋糕，相當搶Fo，令到一眾網民都睇到流口水，而蛋糕的牌更以「老公」來稱呼楊明，惹來秘婚疑雲，東網聯絡上莊思明，問是否已做楊太時，她笑言：「稱呼嚟嘅啫，都叫咗好多年啦！」另外，亦有網民趁機留言向他們催婚，希望他們可以早日拉埋天窗。

楊明受訪時表示昨晚跟女友二人世界食飯慶祝：「佢準備咗個壽司蛋糕我好鍾意食，因為佢知我唔鍾意食甜嘢，所佢搵人訂做咗呢個蛋糕。生日願望係事事順利，世界和平。」至於工作方面，除了拍攝《愛．回家之開心速遞》外，他透露於6月會首度挑戰舞台劇：「心情好緊張，因為未做過，有請教其他有舞台經驗嘅人，到時會努力排練多啲。」