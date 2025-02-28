Black Badge Spectre顛覆傳統　桀驁之作

向來拒絕被傳統理念束縛的Black Badge系列，備受喜愛突破極限的富豪青睞。他們對奢華有着與眾不同的理解，不僅力求至臻工藝，同時也渴望突破常規的風格。隨着純電動Spectre推出了一段時間，終於輪到Black Badge Spectre登場，首創Spirited模式將扭力提升至1,075Nm，難怪廠方稱之為顛覆傳統的叛逆化身。

1,075Nm扭力爆發

全新Black Badge Spectre坐擁較標準版Spectre多75hp馬力和175Nm扭力，使之成為品牌有史以來動力最澎湃的純電車型。高達659hp最大馬力可透過按下設於軚環的無限符號「∞」鍵，激活新增的Infinity模式，換來更直接的加速踏板反應。若想在短時間內將扭力提升至驚人的1,075Nm，體驗僅4.3秒的0~100km/h加速性能，則可同時完全踩下加速及制動踏板以啟動另一全新Spirited模式，並在車輛發出觸覺和視覺反饋信號時鬆開制動踏板來實現。其底盤技術亦經過調整，一方面通過增加轉向重量及調整車身防側傾設定，提供更多轉向反饋，減少過彎時的車身側傾。同時針對減震器進行強化升級，增強對車身的控制，減少在加減速時可能發生的俯仰頓挫情況。

定製手工飄馳線

為滿足客戶需求，勞斯萊斯（Rolls-Royce）向來有其一套。像這次廠方便為Black Badge Spectre專屬開發全新定製手工飄馳線，提供除了肩線及腰線位外的標誌性車身手工繪線選擇。同時還引入發光格柵背板，顏色選擇有Tailored Purple定製紫、Charles Blue查爾斯藍、Chartreuse查特酒綠、Forge Yellow鍛造黃和Turchese綠松石色5種之多。腳下的23吋五輻鍛造鋁合金輪圈亦可選配全黑和部分拋光兩種飾面。另全新開發了獨特的Vapour Violet迷霧紫車漆，並引入Iced Black冰霜黑引擎蓋，進一步豐富品牌逾44,000種Bespoke高級定製色彩庫選擇。當然車主亦可與設計師合作，打造僅供自己使用的專屬Bespoke高級定製顏色，彰顯獨一無二的個性與品味。

星光門板匠心獨運

內飾方面，不僅座椅皮革配色、滾邊和繡線用色可以定製，數碼化儀錶板亦可選用Vivid Grellow活力灰黃、Neon Nights霓虹夜幕、Cyan Fire燄青色、Ultraviolet紫外光曜和Synth Wave合成浪潮5種主題色。至於新增的全新發光門檻踏板，提供多達10種對比色選擇。至於全新定製星空飾板不單用來裝飾門板，亦可用作點綴副駕席前方的錶台。其中錶台上的一塊Piano Black鋼琴黑色飾板，便有超過5,500顆不同直徑與亮度的「星光」，抽象地描繪歡慶女神形象，並以激光刻畫出Black Badge系列專屬的「無限」符號。此外，在黑色Bolivar木飾板表面，以碳纖維與金屬線手工編織的複雜立體菱紋飾面亦是工藝焦點。為了令飾面平整光滑，每處飾面均經過噴砂打磨及塗上6層清漆，最後再由手工拋光而成，匠心獨運。