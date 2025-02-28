英皇電影城旗艦店北京開幕　謝霆鋒成龍劉雅瑟現身支持

藝人謝霆鋒近期忙於籌備下月在啟德舉行的演唱會，但未有忘記電影夢，今日他抽空飛北京出席電影城開幕，加上葛優、張國立及成龍，造就四大影帝同框的難得畫面，還有三大導演張藝謀、馮小剛、管虎及影后劉雅瑟撐場，星光熠熠，媲美電影頒獎禮盛事。

英皇電影城旗艦店今日假北京舉行開幕，主禮嘉賓陣容鼎盛，包括集團主席楊受成、中影集團董事長傅若清、三大導演張藝謀、馮小剛及管虎、四大影帝葛優、張國立、謝霆鋒與成龍及影后劉雅瑟等，場面熱鬧。為了隆重其事，楊受成與謝霆鋒特別為醒獅點睛，寓意電影城生意蒸蒸日上。

謝霆鋒稱這些年來都一直專注電影發展，由《線人》到《怒火·重案》以至《海關戰線》，他都想發掘電影的不同可能性，而電影城就是協助他達成夢想的地方。至於劉雅瑟首次以影后身份參加電影城開幕禮，感受至深，她分享道：「身為演員，覺得電影城就像家一樣親切。雖然自己這些年都在內地拍戲，但對香港始終情有獨鍾。聽說自己有份拍攝的《太陽星辰》備受香港觀眾歡迎，自己都覺得好開心，希望自己可以拍攝更多港味作品。」

另外，楊受成表示對中國內地電影市場十分有信心，旗艦店去年年底已試業，生意十分理想，並多次榮登北京市單日票房排名第一。講到獲多位重量級嘉賓到場支持，他透露霆鋒本來想為啟德演唱會專心練歌，但都二話不說立即過來，好友成龍更特意從美國飛來給他驚喜，令他十分感動。