文具博覽3月開鑼　200品牌出品買得盡興

文具愛好者的年度盛事「阪急文具博覽會2025」又來了！這場被譽為「過去最大級」的文具盛宴，將於3月5日至10日在阪急梅田本店9樓舉行，集結了約200個品牌，從印章、貼紙、紙膠帶到筆具、墨水等應有盡有，絕對是文具迷的天堂。今年的博覽會以「只屬於我的信件寶盒」為主題，除了展示令人心動的文具外，還特別推出「原創寶箱製作」活動，讓你可以將心愛的文具收納在專屬的可愛箱子中。此外，為慶祝博覽會踏入第16屆，現場還設有16個原創印章的攤位，讓你在逛展的同時，收集獨一無二的紀念印章。此外，於3月8日會場將設置一日限定的臨時郵局，讓你可以即場寫信並投遞，當天更會有獨家設計的郵戳，必定要收藏。超人氣的紙膠帶品牌mt亦會推出阪急梅田本店限定設計，並與咖啡店合作推出聯名餐點，包括意式雪糕、熱抹茶拿鐵及柚子汽水，每點一份餐即可獲得一卷原創紙膠帶，數量有限。多個品牌同時推出阪急限定商品，例如Nico-recipe的創意印章、SANBY的日付印系列，以及gobe stamp的印章套裝等。部分商品更需提前預約抽選，文具迷們記得把握機會！同期舉行的「第8回曲奇之魅力」展覽也將與文具博覽會聯動，推出Maison Sel聯名曲奇禮盒（附剪刀吊飾），吃完曲奇後，盒子還可以用來收納文具，一物兩用，既實用又充滿趣味！