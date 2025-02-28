洪助昇邀George@P1X3L妹妹拍MV：佢好似韓韶禧

歌手洪助昇（Aiden）全新廣東作品《別想跟我再和好》今日（28日）上架。作為今年首支派台作品，Aiden嘗試挑戰自己，首次執導自己MV，收起平日的內斂，能力全展現。他第一次自編自導自演MV，更找來好友男團P1X3L成員歐鎮灝（George）任副導演，George妺妹Venus任MV女主角：「搵George因為佢夠搞笑，現場可以紓緩一下緊張嘅氣氛，哈哈。其實佢一知道我要想試吓做導演時，就即刻舉手話要一齊玩。如果搵副導，我會想搵一個同自己審美比較相近嘅人，幫手睇住件事會比較安心，而且我哋識咗好耐，有一定嘅默契，唔使每一樣嘢都要解釋。」

雖然係好朋友，拍攝期間亦有鬧意見，更差點吵大鑊：「喺拍攝前期，因原本嘅故事不斷修改下同之前嘅完全偏離，George心裏面有意見，但唔想令大家有壓力，所以冇提出，溝通咗幾次先至講真話，最終演變成激烈討論，都係好事嚟嘅，之後大家都直接表達自己嘅想法及運作，長經驗嘅。」至於找來George妹妹Venus任MV女主角，是因為覺得她像韓國「最美小三」韓韶禧，氣質特別，很適合拍攝這個故事，不過原來一開始Venus是拒絕的：「多次誠意邀請，最後成功打動佢。我覺得佢都好叻，第一次就已經好專業！今次係佢第一次拍攝MV，之前有拍過廣告。」問到拍攝趣事，他指拍攝前已有蝦碌事出現：「拍攝前一日，因為拍攝嘅地方太偏僻，我喺附近租咗一間酒店方便休息，準備瞓覺前，發現唔記得帶hard disk，然後用咗八百蚊嘅的士來回 ，就係為咗攞番個hard disk，呢一程暫時係我人生坐過最貴嘅的士，哈哈。」