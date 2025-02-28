徐姓男子情困雙料自殺送院　疑為偷食小薯茄阿冰胞妹健身教練

今日(28日)下午4時許，執法部門接獲一名姓徐(28歲)男子的朋友報案，指懷疑事主在長沙灣深盛路9號宇晴軒一單位自殺。人員接報到場，發現事主倒臥在上址一廁所，旁邊有一盤燃燒中的炭。他昏迷被送往明愛醫院，其後被轉送至東區尤德夫人那打素醫院治理。警員於現場沒有檢獲遺書，事故原因仍在調查。

據了解，今日下午3時許，友人接獲徐男的whatsapp訊息，表示因感情問題不快，且有輕生念頭。友人見狀，隨即聯絡徐妻並報案。隨後徐妻、執法人員及救援人員趕至現場，赫見門外有煙滲出，進入單位後，發現事主倒臥浴室地上，並有燒著的炭。救援人員隨即把事主急送醫院搶救，其後無生命危險。初步調查顯示，徐男同時服食安眠藥再燒炭輕生，案件列作「企圖自殺」跟進。

消息指，事主是一位網紅健身教練，與小薯茄成員曾合作拍片，去年11月他結婚時，小薯茄成員都有去觀禮，關係頗為密切。惟近日疑因捲入桃色糾紛，小薯茄早前發表聲明，表示已與該健身教練終止個別成員的贊助合作。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

「情緒通」熱線： 18111