「賈名媛」邱芷微舉行婚宴　陳志忠揚言努力造人

於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「賈名媛」的邱芷微（Chelffy），今日（28日）與拍拖10年的武打演員男友陳志忠（Wilson）拉埋天窗，於尖沙咀一酒店辦婚宴，筵開40席招待親友，由羅浩銘、羅頌欣及黃建東等人組成的一班兄弟姊妹團亦一早到場幫忙打點。現場除了以鮮花布置，亦放有兩個粉色獅頭及二人打功夫的人形紙板。邱芷微手上戴有1卡多的求婚鑽戒，透露結婚戒指是親手為對方打造的普通戒指。

一對新人受訪時，新郎陳志忠表示二人拍拖十年，所以希望今日可以在親友面前畀名份太太邱芷微，亦好多謝兄弟姊抽時間用心幫忙，又指一班兄弟姊妹團在接新娘時士氣好強，問到可有玩新郎環節？新人表示有，不過大家都好錫住陳志忠，畢竟他前不久做完手術有傷口，所以硬嘢就好兄弟擋，陳志忠亦有讀愛的宣言，大讚姊妹好好，知道他之前瞓醫院成個禮拜，根本冇心情同時間預備，於是姊妹團預備咗一啲好似詩的愛的宣言畀佢讀，但自己心底其實都有一番話，所以他讀完準備好的宣言後，再講出自己心底話，透露過程中忍不住落淚，因為二人十年經歷好多。

邱芷微亦言陳志忠並非好感性的人，所以見他喊都忍不住喊，問到陳志忠發生乜事要做手術，他說：「有晚，太太同姊妹聚會，我喺屋企做倒立掌上壓，做完冇嘢，但夜晚突然肚痛，第二朝入院，發現腸移位，要即做手術，好擔心影婚期，住院逾一個星期，嗰日是情人節。」邱芷微亦笑言會睇住老公，唔畀佢做危險動作，

提到陳志忠之前曾患有胃癌，而邱芷微亦有風濕關節炎，問到二人可會考慮生小朋友？陳忠就表示都會想生，最好一男一女，湊成「好」字，不過亦有與邱芷微認真說過不需要因此感壓力，順其自然就可，而一向有服用藥物的邱芷微亦有為備孕而減藥，另外陳志忠透露做手術時醫生亦順便為他檢查全身，大嘆人生無常，估唔到結婚前會發生這些事。

《愛．回家》的同事林淑敏是座上客之一，她稱跟一對新人相識已久：「新郎之前係無綫同事，我有向佢請教武術嘅嘢，因為佢開武術館，有上去拍過嘢，至於新娘更加唔使講，一齊拍《愛．回家》好多對手戲，見證佢哋相戀多年，今日終於修成正果唔容易，加上佢哋有健康問題。」

她大讚邱芷微是好太太，對陳志忠照顧周到，男方則是暖男，相識多年從沒見過對方發脾氣，問到有何恭賀說話？她望邱芷微早日懷孕，下次可以參加BB的百日宴，提到跟她不咬弦的鄭世豪也是賓客，她說：「冇嘢，唔知佢嚟唔嚟，我冇聯絡佢，佢嚟都唔會尷尬。」