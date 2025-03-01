【是日通勝】

農曆二月初二

乙巳年 戊寅月 己巳日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：遠行、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、40、25

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

金牛座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

雙子座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

巨蟹座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

獅子座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

處女座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

天秤座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

天蠍座：健康是財富，趁周末做點運動，有益身心！

人馬座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

山羊座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

水瓶座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

雙魚座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）豬 健康差

鼠：感情關係現危機，有可能被伴侶冷落。

牛：事業發展穩步上升，前提要做好本分。

虎：工作運一般，未能充分發揮自身價值。

兔：多為伴侶設想，感情問題可迎刃而解。

龍：提防小三介入，有伴侶者宜加強溝通。

蛇：財運不佳，易在投資上做出錯誤決定。

馬：和氣生財，小心處理同事之間的分歧。

羊：人緣一般，遇到難題沒有人能協助你。

猴：面對競爭不宜硬拚，忍讓可化解壓力。

雞：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

狗：心浮氣躁，易惹是非，必須收斂脾氣。

豬：是日沖煞，健康運稍遜，要注意休息。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

上升星座與太陽星座，差在哪？

占星新手們其中一個最易混為一談的概念，就是上升星座和太陽星座，今天就好好地談一談。

上升星座是指在一個人出生時，東方地平線上升起的星座。這個星座代表了我們在面對外界時所展現出的本能反應和保護自己的面具。上升星座影響初見的印象和天生的氣質，這些特質是與生俱來的，毋須刻意學習就能表現出來。上升星座就像一層保護膜，幫助我們在陌生環境中感到安全。它塑造了我們的外在形象和行為方式，使我們在不同的社交場合中能夠應對自如。因此，別人第一次見到我們時，往往會感受到我們上升星座的影響。

太陽星座是指太陽在一個人出生時所處的星座，代表了我們的核心自我和生命力，但這些特質只有在我們感到安全和自信時才會顯現出來。太陽星座反映了我們發光發熱時的性格，需要透過學習和成長才能純熟地表現出來。太陽星座的影響力在我們熟悉的環境和關係中最為明顯。當我們感受到支持和鼓勵時，太陽星座特質會展現出來，讓我們更具魅力和自信。這些特質需要時間和經驗的積累，才能在生活中逐漸發展和成熟。

總結一下，上升星座是一層天生的保護膜，影響我們的初見印象和本能反應；而太陽星座則代表了我們的核心自我，需要在安全和自信的環境中才會顯現，並且需要透過學習和成長來逐漸成熟。