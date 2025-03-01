劉偉強2億大製作！高圓圓擔正女一　吳彥祖秘密加盟

香港電影市道差，一班一線導演早年已開始在內地發展，當中佼佼者之一要數劉偉強，繼《中國醫生》、《維和防暴隊》後，他再次開拍逾兩億元大製作、內地諜戰電影《克什米爾公主號》，男主角除有指是陳坤、吳慷仁外，吳彥祖亦秘密加盟，舒淇一度被傳是女主角，但實則是同具氣質的高圓圓才是「真．女一」！

產片市道每況愈下，不少電影人都預言難再開拍大型電影，而一班於香港出身的大導演，很早已在內地大展拳腳，至今已有一定成績，當中劉偉強便是成功者之一，曾拍過不少大型製作如《中國機長》、《中國醫生》等，就連大型的內地主旋律電影《建軍大業》都有參與，在內地影壇早已站穩陣腳。早前他更執導大型內地諜戰片《克什米爾公主號》，有指該片投資額逾兩億元人民幣，並於佛山搭了大型廠景，故事背景為1955年的香港。由於整個劇組簽了保密協議，電影由開拍到近日煞科，演員陣容都非常機密，網上有指男主角為陳坤及台灣金馬影帝吳慷仁，而吳慷仁早前因簽內地經理人而捲入政治風波，未知此事對電影會否有所影響！

做足保密拍完即走

劉偉強在內地發展，但都心繫香港，早前在內地開拍電影《水餃皇后》都找了不少香港演員如惠英紅、薛凱琪等演出。據知，今次《克》片，除了陳坤之外，原來劉導都有找來香港拍戲出身的吳彥祖加盟，早前更秘密於佛山開工，當時曾被網友遇上並在網上留言，還被其他網民指是否認錯「佛山吳彥祖」，相當搞笑！

舒淇近日亦有Po出跟劉偉強及陳坤的合照，令網上傳出她是該片女主角，但查實她只是前來探班，並非主演。真正的女主角是同屬「氣質美女」的高圓圓，她日前完成自己戲份便離開佛山，更獲粉絲送機，因簽了保密協議，她只笑說完成電影工作，對拍攝《克》片隻字不提，而她昨日從上海出發赴米蘭時裝周。至於舒淇近日亦周圍飛，並大晒電影《哪吒之魔童鬧海》Q版角色Figure，盡顯童心。

因電影近日已煞科，吳彥祖亦可以有時間亮相品牌活動，並與楊千嬅大玩電影《新紮師妹》回憶殺，世紀同框合照，更手持戲中「方麗娟」送給「區海文」的定情公仔，千嬅更將相片放上社交平台，並留言：「阿文，好耐冇見，今日夢幻般再相遇，相隔20多年，感覺依舊、顏值依舊，最開心的是看到你與家人過得幸福快樂，這次匆匆相遇，還有說不盡的話題，期待下次再見。」而吳彥祖則笑指轉眼間各自的小朋友都已是中學生，感嘆時間飛逝。

徐克吸163億票房贏陳凱歌

在內地發展得極好的香港導演，除了劉偉強之外，當然還要數到徐克，曾拍攝《智取威虎山》、《長津湖》等電影的他，電影總票房已達152.72億元人民幣（約163.35億港元），撼低在內地同屬殿堂級的張藝謀與陳凱歌，相當厲害！

有趣的是，內地擁最高總票房的導演是執導《哪吒》系列電影的餃子，第二位則是執導《唐人街探案》系列的陳思誠，兩人與徐克剛巧在今年賀歲檔較量，結果，餃子憑電影《哪吒之魔童鬧海》贏盡好評，徐克執導的《射鵰英雄傳：俠之大者》則劣評如潮，近日更有網民指《射》片之失敗，最大問題在於劇本，但卻要男主角肖戰「擋槍」，戥肖戰不值。