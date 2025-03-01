《諾斯費拉圖》吸血場面尊尼特普女兒Lily-Rose激情露點

美國男星尊尼特普（Johnny Depp）的25歲女兒Lily-Rose Depp近年於影視圈大展拳腳，不乏大膽演出，她於吸血鬼題材恐怖新片《諾斯費拉圖》（Nosferatu）除了有著魔時呻吟的激情戲份，更兩點全露！

《諾斯費拉圖》是一套翻拍電影，原版是1922年低成本德國黑白電影《吸血鬼》，其實是一套私自改編小說《德古拉伯爵》（Dracula）的侵權作品，輸掉版權官司後被下令全部銷毀，但有少數被保留下來，被視為恐怖經典。憑《The Witch》與《北族人》（The Northman）成為新貴黑暗導演的Robert Eggers，執導新版《諾斯費拉圖》貫徹歌德式黑暗美學，請來《小丑回魂》（It）飾演小丑怪物的瑞典男星標沙格（Bill Skarsgard）化身吸血鬼伯爵，再次交出令人心寒的演繹，Lily-Rose則擔任他不惜離開城堡渡洋要得到的獵物，她著魔之際反白眼癲癇的戲份，以及在貞婦與淫娃之間切換，都是一大看點。同片陣容還有與導演第3次合作的威廉迪福（Willem Dafoe）、尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult）、艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、與Emma Corrin。

為幫助Lily-Rose的癲癇演繹，導演請來排舞師Marie-Gabrielle Rotie，她專長是日本的暗黑舞踏，與導演早在《The Witch》時合作。Lily-Rose談到揣摩角色時表示：「我覺得佢係有真正嘅孤獨同萌芽嘅性慾……呢個喺當時年代尤其對女仔係好壓抑。我哋講緊嗰個時代，女人同少女只能符合其他人嘅期望。我角色誕生緊好多呢啲新感覺，冇人可以傾訴，或者冇任何人明白佢。」