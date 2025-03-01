趙露思傳與公司傾掂數　大牌檔歎串燒

內地小花趙露思早前傳因合約問題與公司僵持不下，近日有知情者指她並未解約。而趙露思更新社交平台頭像，似乎對前景保持樂觀態度，她又先後上載工作及聚會相，看來心情大好，似乎跟公司已達成共識，在工作及生活達到平衡。

趙露思近年出演多部熱播劇集，令其穩坐95後花旦之位，同時憑精緻面孔及苗條身材深受品牌寵愛，是所屬公司銀河酷娛最賺錢的藝人，基本上靠她一個養起全公司。然而，去年底趙露思因抑鬱症復發而影響健康，導致要緊急停工休息，期間有關她被經理人公司壓榨的消息不斷流出，令粉絲大感心痛。有指趙露思有意解約，但無奈跟公司仍有2年合約，加上公司亦不會輕易放走這隻金蛋，傳解約費高達逾億元，雙方處於膠着狀態。

近日網上再度傳出趙露思將離開公司的消息，即引起網上熱議，大批粉絲均表示支持，但也有部分人認為可能性不高，據知情人士透露目前趙露思並未解約。最近雙方關係亦有所緩和，之前趙露思會繞過工作室平台，在擁有逾3千萬粉絲的個人社交平台發放消息，當中包括自揭患上抑鬱症及遭前公司暴力對待等，但最近她傾向在另一個較少粉絲的平台更新日常，似是避免跟公司作正面衝突。

前日她就上載身穿白色喱士裙的照片，臉上化了全妝，相信是跟工作有關，同時有網民留意到她換了新頭像，圖中有一個裸體的小女孩，面前是一朵超大的紅玫瑰，不少網民猜測背後意思，有人認為玫瑰象徵美麗與堅韌，而小女孩代表純真與希望，寓意「在冬天的苦雪之下，蘊藏着種子，在陽光的關愛下，在春天變成玫瑰。」代表趙露思對接下來的道路依然保持正面樂觀的態度。而近期亦頻傳趙露思即將復工的好消息，先是拍到她出現於攝影棚，又傳有電視台為她度身訂造慈善綜藝，看來她跟公司就工作方面已有共識。

另外，除工作外，趙露思亦回復正常社交生活，最近她與一大班朋友包括患病時一直在趙露思身邊照顧她的女星曾黎等吃吃喝喝，相中趙露思將頭髮紮起，戴上眼鏡，樣子可愛，她們坐在露天大牌檔，相當貼地，她還親手餵朋友吃串燒，粉絲見她再展笑容也為她感到開心。