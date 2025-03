藝人王君馨(Grace)與圈外老公Daniel結婚多年,上年年底二人宣布懷孕喜訊,之前Grace曾透露預產期是5月,但現時見她的肚相當大,日前她更與腹中BB齊齊「出動」拍攝二人的第一個廣告,更於社交平台限時動態中PO出工作片,片中的Grace穿着粉絲色的露肩裙,雖然她的肚顯然很大,但臉面及四肢跟以前一樣沒甚分別,更扭腰縮膊,相當搞笑,她更配文:「1st commercial shoot with BB in the belly,can u guess what it's for?」

她接受東網訪問時謂:「好開心呀!拍咗個supplement廣告,之後廣告就會出街,好多朋友都戥我開心,話我長胎唔長肉,化妝師同髮型師都話我個樣同之前冇變,感恩嘅!」她又指下星期會跟好友齊齊舉行Gender reveal party(性別揭曉派對),屆時大家就會知她究竟是佗仔定女。