金草莓獎公布　「蜘蛛夫人」狄高達擊敗Lady GaGa爛片封后

「爛片奧斯卡」《金草莓獎》依慣例於《奧斯卡金像獎》舉行前一天公布賽果，不過今年破例於前兩天公布得獎名單。結果，漫威超英爛作《蜘蛛夫人》（Madam Web）擊敗大熱之作DC奸雄爛片《小丑：雙瘋》（Joker: Folie à Deux）勇奪最差電影，成為大贏家！

除了獲最差電影之外，影片亦獲最差劇本，而英國女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）亦憑「蜘蛛夫人」一角力壓影后大熱《小》的「小丑女」Lady GaGa奪最差女主角。而獲7獎最多提名的《小》亦獲兩獎包括最差續集與最差銀幕拍檔，GaGa與奧斯卡影帝「小丑」華堅馮力士（Joaquin Phoenix ）分享最差銀幕拍檔，總算有所交代！

此外，Netflix電影《甜死人大革命》（Unfrosted）男主角Jerry Seinfeld 與女星Amy Schumer亦分別獲最差男主角與女配角兩獎。至於奧斯卡金像大導演哥普拉（Francis Ford Coppola）蝕老本的逾億美元鉅製《大都會》（Megalopolis）亦獲最差導演與男配角（莊威）兩獎，得知獲最差導演之後哥普拉亦有於社交網留言講感受。他搞笑地表示：「我好興奮《大都會》在好多重要項目中獲金草莓獎，並獲得了被提名為最差導演、最差劇本和最差電影的獨特榮譽，而在這個時代，很少有人有勇氣反對當代電影製作的流行趨勢！我真摯地感謝所有一起打造了我們這部藝術作品——《大都會》的才華橫溢的同仁們。讓我們提醒自己：票房不只是金錢。並且，就像戰爭一樣，愚昧和政治在我們的未來中沒有真正的一席之地。」

【《第45屆金草莓獎》部分得獎名單】

最差電影：《蜘蛛夫人》

最差男主角：Jerry Seinfeld （《甜死人大革命》）

最差女主角：狄高達莊遜（《蜘蛛夫人》）

最佳男配角：莊威（《大都會》、《Reagan》、《Shadow Land》與《Strangers》）

最佳女配角：Amy Schumer（《甜死人大革命》）

最差導演：哥普拉（《大都會》）

最差銀幕拍檔：Lady GaGa與華堅馮力士（《小丑：雙瘋》）

最差續集：（《小丑：雙瘋》）