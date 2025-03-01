「法國奧斯卡」舉行　茱莉亞羅拔絲獲榮譽獎　《艾美利亞》掃走7獎

《第97屆奧斯卡金像獎》即將於香港時間周一（3日）早上舉行，北英語歌舞片《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）獲13項最多提名領先，而該片昨日率先於「法國奧斯卡」之稱的《第50屆凱撒獎》橫掃7獎大開「勝利之門」！

《艾》除了獲最佳電影之外，導演Jacques Audiard亦獲最佳導演，而影片亦獲最佳改編劇本、音響、攝影、視覺效果與原創配樂共7個獎項成今屆《凱撒獎》大贏家。憑《艾》角逐影后的素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）與西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón都會出席，其中Karla自上月被爆曾發表連串歧視與仇恨帖文後首度出席公開場合，她行紅地氈時並未有接受訪問，最終她與素兒被《Borgo》法國女星Hafsia Herzi擊敗失落影后。

另方面，荷里活女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）獲大會頒發榮譽凱撒獎，並由曾在電影《誘心人》（Closer）與《最佳情‧敵》（Duplicity）中合作過的英國男星奇里夫奧雲（Clive Owen）頒獎給她。奇里夫於台上稱茱莉亞為「我們這一代最有天賦、最傑出的女演員之一」，她上台領獎時多謝任《凱撒獎》主席的法國女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）令電影世界更美好。